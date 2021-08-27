實價包含仲介費？防灌水 內政部出這一招

實價資料是否包含仲介費？目前有的個案有，有些沒有。由於包含仲介費，將拉高價格4%~6%，影響行情判斷，讓購屋人很困惑。內政部因此公告，要求仲介業者若申報交易總價包含仲介費，應加以註明，以避免個案藉由裝潢家電等費用墊高房價情事。

此一公文在本月25日發出後，部分業者以為仲介費全部都要申報，等於傭金全都露，不僅可能帶來糾紛，也會影響仲介斡旋彈性空間，大吃一驚。

不過，內政部今天表示，只有在交易總價內含仲介費、裝潢等費用時，才應一併申報註明該費用，仲介費用若是在交易總價另外計算收取，不用申報註明，業者不用擔心。

內政部表示，民眾買賣房屋的交易總價，主要包括房屋土地及車位的價格，但實務上可能會有一些的特殊交易情形，例如會將裝潢家電費、仲介費、土地增值稅等「內含」在總價之中。

所以，內政部在8月25日將這些費用規定公告為「其他價格資訊項目」，在實價登錄申報時必須在備註欄註明其費用，以避免個案藉由裝潢家電等費用墊高房價情事，影響民眾對於市場價格行情之判斷。

對於部分仲介業者提出是否每案都要申報仲介費之疑問，內政部表示，應依買賣契約內容來認定，假如契約沒有特別約定交易總價包含該等費用，就不需要填載。

以一般買賣交易而言，並不會將仲介費用包含在契約交易總價內，而是另外向買賣雙方計算收取，在申報時就不用申報仲介費用；但如果契約有約定交易總價內含仲介費，就要一併申報註明，以免受罰。