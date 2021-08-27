快訊

防堵非洲豬瘟 農委會：9月起養豬場暫停使用廚餘1個月

攔截BNT最快兩時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

實價包含仲介費？防灌水 內政部出這一招

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
內政部公告。內政部提供
內政部公告。內政部提供

實價資料是否包含仲介費？目前有的個案有，有些沒有。由於包含仲介費，將拉高價格4%~6%，影響行情判斷，讓購屋人很困惑。內政部因此公告，要求仲介業者若申報交易總價包含仲介費，應加以註明，以避免個案藉由裝潢家電等費用墊高房價情事。

此一公文在本月25日發出後，部分業者以為仲介費全部都要申報，等於傭金全都露，不僅可能帶來糾紛，也會影響仲介斡旋彈性空間，大吃一驚。

不過，內政部今天表示，只有在交易總價內含仲介費、裝潢等費用時，才應一併申報註明該費用，仲介費用若是在交易總價另外計算收取，不用申報註明，業者不用擔心。

內政部表示，民眾買賣房屋的交易總價，主要包括房屋土地及車位的價格，但實務上可能會有一些的特殊交易情形，例如會將裝潢家電費、仲介費、土地增值稅等「內含」在總價之中。

所以，內政部在8月25日將這些費用規定公告為「其他價格資訊項目」，在實價登錄申報時必須在備註欄註明其費用，以避免個案藉由裝潢家電等費用墊高房價情事，影響民眾對於市場價格行情之判斷。

對於部分仲介業者提出是否每案都要申報仲介費之疑問，內政部表示，應依買賣契約內容來認定，假如契約沒有特別約定交易總價包含該等費用，就不需要填載。

以一般買賣交易而言，並不會將仲介費用包含在契約交易總價內，而是另外向買賣雙方計算收取，在申報時就不用申報仲介費用；但如果契約有約定交易總價內含仲介費，就要一併申報註明，以免受罰。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，內政部針對此事的立法意旨在於避免將額外費用灌入總價，造成實價行情虛胖，而多數的業者在業務執行上也遵守內政部目前買賣雙方不得超過6%的規定，並開立發票，誠實納稅。以該案解釋來看，只要房價不含服務費，就無需額外申報金額，業者無須過於擔心。

示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

內政部 家電 房價

延伸閱讀

如果「居」是建築，那麼建築的未來在哪裡

科技廠陸續進駐南科 調查：近6成上班族嚮往台南

實價登錄須申報仲介費？內政部：不用申報註明

賣厝阿明／凶宅？怎麼認定？

相關新聞

台中高鐵200億開發案風暴延燒 評審竟是對方人馬

到過高鐵台中烏日站嗎，這個一年進、出站合計約1,900萬人次的全台第二大高鐵站，無論白天或黑夜，總是能在忙碌中找到自己的...

績效好卻要被犧牲？揭台灣家樂福屢傳被賣內幕

一間績效好、市占名列前茅、營運團隊有企圖心的分公司，為何會屢屢傳出「即將被總部賣掉」？這不僅是無數消費者心中的疑惑，恐怕也是台灣家樂福團隊的疑惑。

蘇揆喊勞工、軍公教加薪 強調「共享經濟成長果實」

對於明年勞工基本工資、軍公教待遇調整與否，行政院長蘇貞昌昨（26）日左右開弓、正面表態，以「共享經濟成長果實」、「勞資共...

軍公教擬加薪 工總：將起示範作用

行政院長蘇貞昌指示，相關部會應評估給軍公教同仁加薪，引導民間企業也能共同加薪。全國工業總會秘書長蔡練生昨（26）日表示，...

勞保持續入不敷出 上半年收支逆差達115億

勞保持續入不敷出。根據勞保局統計，截至今年6月底，勞保普通事故保險費收入2,126.6億元、累積給付2,241.7億元，...

政院救勞保 明年撥補300億

行政院昨(26)日拍板111年度中央政府總預算案，為挽救即將破產的勞保，特編列300億元挹注勞保基金，是蔡政府第三度編列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。