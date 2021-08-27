旺矽併美測試探針卡廠 助擴大業務規模提升競爭力

探針卡大廠旺矽（6223）近幾年積極在探針卡領域布局，除了連續擴產之後，產能已登上亞洲最大之後，該公司也宣布，將以新台幣2.8億元收購美國高性能工程測試探針卡廠Celadon System Inc.100%股權，將有助旺矽擴大業務規模，並提升全球競爭力。

旺矽目前已是亞洲第一大、全球第五大探針卡廠，以產能來看，現在CPC（懸臂式探針卡）月產能約50萬針，VPC（垂直探針卡）月產能從去年單月約50萬針，擴到現在達70-80萬針。

旺矽董事會決議透過美國子公司MPI America Inc.以現金對價方式取得美國Celadon System Inc.100%股權，有助於提升於工程用探針卡及設備之競爭優勢、以及拓展整體市場營業規模等目標。旺矽表示，預計9月上旬可以完成Celadon Systems Inc.併購案，未來將有助於強化其在測試領域中的領先地位，提供客戶更全方位的產品與服務，滿足客戶的測試需求。

旺矽也進一步表示，多年來一直很認可Celadon的團隊與技術，很榮幸能夠將他們的能力結合到旺矽的產品中，透過人才的交流，與具有互補性的技術整合，優化測試方案，提供客戶所期望的產品和 服務，為雙方的客戶創造更高的價值。