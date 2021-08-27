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我製造業研發動能強勁 平均年成長7.9%高於美日

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

我國製造業研發動能強勁，根據經濟部今（27）日發布的「我國製造業研發與技術量能分析」專題報告指出，我國製造業研發經費持續增加，2019年我國製造業研發經費5,652億元，2010~2019年平均年增5.1%，且製造業研發密度亦呈穩定上升態勢，2019年達3.4%，較2010年上升1.2個百分點。而製造業研發經費以電子業最多、研發密度以電腦電子光學業最高，且以大型企業投入研發經費成長最快速。

我國製造業研發經費近九年平均年成長7.9%，在主要國家中，僅次於中國大陸11.1%、韓國8.6%，高於美國6.4%、日本2.7%，主要國家研發支出皆呈正向成長，顯示各國不斷強化自身研發創新能量。

同時，我國企業部門研發經費占GDP比率自2010年起突破2.0%， 一直呈穩定成長，2019年達2.8%，經濟部統計處表示，我國產業持續投入創新研發，有助於提升國家競爭力。與主要國家相比，我國研發經費占GDP比率2017年後追上日本，僅次於韓國。

只是，我國製造業研發相較各國集中於電腦電子業，2018年占80.4%，南韓也高達58.1%，日本以汽車業居首(占30.1%)，其次為電腦電子及光學產品製造業(占22.5%)，美國以電腦電子及光學產品製造業(占30.5%)、化學及醫藥製造業 (占29.1%)為前2位，中國大陸則相對分散於各業別 。

根據經濟部統計處的資料顯示，2019年我國製造業研發經費集中在電子零組件業占54.1%為最高，電腦電子及光學製品業24.3%次之，二者合占製造業研發近八成。不過，研發密度則以電腦電子及光學製品業研發密度11.4%為最高，其次依序為藥品及醫用化學製品業11.2%、皮革毛皮及其製品業8.6%、電子零組件業7.9%。

不僅我國製造業研發經費持續增加，經濟部統計處也發現，近年來我國廠商技術提升，對外國技術依賴程度逐年減輕。根據統計處資料顯示，我國製造業技術購買金額自2017年起因支付權利金減少致大幅下降，但技術銷售穩定成長，技術購買近九年平均年減8.9%。

至於我國製造業技術購買以電子零組件業最多，2019年購買金額267億元(占42.2%)，電腦電子及光學製品業105億元(占16.6%)次之，兩者合占整體58.8%。

美、日為我國技術主要來源國，2019年技術購買來源國以美國238億元(占37.6%)為最多，日本162億元 (占25.5%)次之。以四大行業觀察，近年技術購自美國以資訊電子工業最多，2019年占58.3%，另購自日本以資訊電子工業和金屬機電工業為主，各占45.5%、36.4%。

而我國製造業技術銷售則主要集中在電子零組件業，2019年達192億元，占36.9%，電力設備及配備業122億元(占23.5%)居第２，兩者合占整體60.4%。

我國技術銷售對象則以新加坡、中國大陸為主，2018年以前以中國大陸為大宗，惟隨電力設備及配備業技術銷售至新加坡增多，致2019年新加坡躍升為最大銷售對象國家(占27.4%)，中國大陸位居第2(占26.9%)。以四大行業觀察，銷售至中國大陸以資訊電子工業為最多，2019年占67.8%，銷售至新加坡以金屬機電工業為最多(占81.1%)。

製造業 電子零組件 電子業

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