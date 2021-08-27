快訊

防堵非洲豬瘟 農委會：9月起養豬場暫停使用廚餘1個月

攔截BNT最快兩時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

仁寶加大投資5G與半導體 對今年業績展望樂觀

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
仁寶今天舉行股東會，由董事長許勝雄（前排中）主持。記者蕭君暉/攝影
仁寶今天舉行股東會，由董事長許勝雄（前排中）主持。記者蕭君暉/攝影

仁寶（2324）今（27）日舉行股東會，董事長許勝雄在報告時表示，2020年仁寶的獲利增加三分之一，表現不錯，展望2021年、2022年，仁寶做了很多基礎扎根的工作，除了看好筆電的成長，也增加了伺服器與人工智慧（ AI）等其他非筆電的業務，隨著全球資訊快速集中化，將增加很多商機，包括5G、 汽車電子，以及智慧醫療的投入，都將帶動仁寶未來幾年的成長空間。

仁寶總經理翁宗斌表示，去年經濟嚴峻，對企業是一大考驗，在大客戶與員工的支持下，去年財務成果創九年新高，營收超過1兆元，整體產品出貨量1.05億台，在績效提升之下，獲利也逐季成長。在業外方面，轉投資與財務操作，也獲得不錯成果。

翁宗斌說，去年筆電出貨大幅成長，3C產品中的穿戴裝置與平板電腦，也看到雙位數成長，伺服器與車用電子都是倍數成長，5G與智慧醫療產品則穩定進入成長期，使得去年非筆電產品營收已占35%。在全球布局方面，受關稅影響產品，則轉移到台灣與越南的工廠。

在創新方面，翁宗斌說，仁寶的成長歸功於創新能力，是核心競爭力，仁寶也成立創新獎，鼓勵員工創新，達成企業與員工雙贏，目前德國iF創新設計，仁寶排名全球第11名。

展望未來，翁宗斌說，雖然疫情嚴峻，美國與歐洲市場重新開啟，但是疫情影響還是非常大，今年業績將繼續成長，對5G、半導體、 醫療與車用電子的投資將加大力度，對未來發展相當樂觀。

仁寶 5G 車用電子 半導體

延伸閱讀

環球晶、仁寶 下半年看旺

亂世淘金 內資押寶股出列

金仁寶世代交替／交棒許介立掌康舒 許勝雄坦言：會這麼安排其實是有點私心

77歲許勝雄交棒47歲獨子許介立 他如何扛起40年老店？先從這家營收200億的電源廠做起

相關新聞

台中高鐵200億開發案風暴延燒 評審竟是對方人馬

到過高鐵台中烏日站嗎，這個一年進、出站合計約1,900萬人次的全台第二大高鐵站，無論白天或黑夜，總是能在忙碌中找到自己的...

績效好卻要被犧牲？揭台灣家樂福屢傳被賣內幕

一間績效好、市占名列前茅、營運團隊有企圖心的分公司，為何會屢屢傳出「即將被總部賣掉」？這不僅是無數消費者心中的疑惑，恐怕也是台灣家樂福團隊的疑惑。

最慘新鮮人 人力銀行：僅三成二找到正職創八年來最低

畢業離開校園，進入社會將近三個月，對於八年級的職場新鮮人來說，無奈連兩年碰上「疫情年」，青年失業率更高達13.87%，y...

民眾期待五倍券 購買耐久財的消費指數上升

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布八月消費者信心指數（CCI），調查總指數75.43點，與上月相較下降1.49點。六項...

蘇揆喊勞工、軍公教加薪 強調「共享經濟成長果實」

對於明年勞工基本工資、軍公教待遇調整與否，行政院長蘇貞昌昨（26）日左右開弓、正面表態，以「共享經濟成長果實」、「勞資共...

軍公教擬加薪 工總：將起示範作用

行政院長蘇貞昌指示，相關部會應評估給軍公教同仁加薪，引導民間企業也能共同加薪。全國工業總會秘書長蔡練生昨（26）日表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。