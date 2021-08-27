仁寶加大投資5G與半導體 對今年業績展望樂觀

仁寶（2324）今（27）日舉行股東會，董事長許勝雄在報告時表示，2020年仁寶的獲利增加三分之一，表現不錯，展望2021年、2022年，仁寶做了很多基礎扎根的工作，除了看好筆電的成長，也增加了伺服器與人工智慧（ AI）等其他非筆電的業務，隨著全球資訊快速集中化，將增加很多商機，包括5G、 汽車電子，以及智慧醫療的投入，都將帶動仁寶未來幾年的成長空間。

仁寶總經理翁宗斌表示，去年經濟嚴峻，對企業是一大考驗，在大客戶與員工的支持下，去年財務成果創九年新高，營收超過1兆元，整體產品出貨量1.05億台，在績效提升之下，獲利也逐季成長。在業外方面，轉投資與財務操作，也獲得不錯成果。

翁宗斌說，去年筆電出貨大幅成長，3C產品中的穿戴裝置與平板電腦，也看到雙位數成長，伺服器與車用電子都是倍數成長，5G與智慧醫療產品則穩定進入成長期，使得去年非筆電產品營收已占35%。在全球布局方面，受關稅影響產品，則轉移到台灣與越南的工廠。

在創新方面，翁宗斌說，仁寶的成長歸功於創新能力，是核心競爭力，仁寶也成立創新獎，鼓勵員工創新，達成企業與員工雙贏，目前德國iF創新設計，仁寶排名全球第11名。

展望未來，翁宗斌說，雖然疫情嚴峻，美國與歐洲市場重新開啟，但是疫情影響還是非常大，今年業績將繼續成長，對5G、半導體、 醫療與車用電子的投資將加大力度，對未來發展相當樂觀。