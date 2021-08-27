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藥華藥KX01 獲TFDA同意適用新藥查驗登記精簡審查

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

藥華藥（6446）公告，藥品KX01適用新藥查驗登記精簡審查機制案，已獲我國衛生福利部食品藥物管理署同意。

藥華藥申請Klisyri Ointment 1% (tirbanibulin)，即KX01，適用新藥查驗，登記精簡審查機制一案，已獲我國衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)同意。

藥華藥預計近期向食藥署提出KX01用於日光性角化症(Actinic keratosis, AK)的藥證申請，因KX01已獲得美國FDA及歐盟EMA核准用於治療臉部或頭皮日光性角化症，為加速該藥品的台灣藥證取得及早日上市嘉惠國內病患，今年7月28日向食藥署提出該新藥品辦理新藥查驗登記時得適用精簡審查機制進行審查，接獲食藥署的核准函，同意該品新藥查驗登記得以精簡審查機制進行。

依食藥署公告的新藥查驗登記審查流程及時間管控表，精簡審查之審查時間將由原來一般的360天縮短至180天。

藥華藥自美國Athenex, Inc.取得藥品KX01在台灣、日本、韓國用於治療日光性角化症的專屬授權。KX01已分別於2020年12月14日及2021年7月16日獲得美國FDA及歐盟EMA核准用於治療臉部或頭皮日光性角化症，並於2021年2月於美國上市銷售。

食藥署 藥華

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