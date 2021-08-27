科技部明年編列325億元拚基礎研究 年增14％

科技部表示，為維持我國國際競爭力， 行政院宣布明年強化科技預算，編列前瞻特別預算1264億元，比今年法定數成長10.8％。其中在基礎研究經費編了437億元，比今年法定數成長11.3％，科技部將投入325億元在此領域，比去年增加14％。

科技部部長吳政忠表示，政府應長期投入前瞻性基礎科研，孕育高階人才。科技部明年匡列325億元支持基礎科學研究，比今年的285億元成長14％，將持續投入在科學研究、人才培育及基礎核心設施等，強化政府對基礎科研的支持，厚實國家長期發展的科技能量。

科技部宣布，除致力厚實基礎研究，明年也配合國家六大核心戰略產業政策，新增推動多項計畫，包括半導體前瞻研發、精準健康、防疫科學及科技新創，並強化太空科研發展等具潛力的技術領域，將科技研發與國家重點發展領域連結，協力擴展國家整體科技戰略。