共享經濟果實！蘇揆正面看待勞工、軍公教調薪

對於近期討論的勞工基本工資、軍公教待遇調整議題，行政院長蘇貞昌今（26）日均正面表態，以「經濟成長果實全民共享」、「勞資共好」為論述主軸，喊話給勞工、軍公教加薪，請相關單位研議參考資料與配套。

行政院長蘇貞昌今日於院會聽取主計總處報告「111年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，並拍板總預算案編列方向。蘇揆指出，為持續促進地方經濟發展，明年中央對地方整體協助財源達5,159億元，較本年度增加293億元，比蔡總統剛上任當年增加939億元。

蘇揆表示，今年我國經濟成長率可望創下11年來的新高，平均每年GDP也將超過3.2萬美元，在防疫有效、紓困即時下，政府再推五倍券振興方案，並把民眾本要負擔的1,000元，全由政府吸收負擔，這就是讓經濟成長的果實，與全民共享。

蘇揆話鋒一轉，提及勞工基本薪資。他表示，基於這樣，政府要特別鼓勵民間企業，和勞工朋友共享經濟和營運成果，民間企業為員工加薪，展現照顧員工生計的誠意，這也是企業留住人才，員工會齊心來挺企業的一種「善的循環」。

蘇揆表示，對於怎麼樣照顧好勞工，政府無時無刻、用心用力，政府希望「勞資共好」。他說，去年疫情影響，政府能在疫情期間調整基本工資，後來經濟有更高的成長，今年經濟成長率更為樂觀。

蘇揆指出，對於基本工資如何調整，行政院尊重「基本工資審議委員會」的充分考量，而審議委員會在召集的時候，也請勞動部、經濟部充分準備完整的資料，讓審議委員們能完善考量，兼顧勞資雙方平衡，讓勞工得到最大照顧。

蘇揆說，不過，今年疫情特殊，衝擊很多國內產業，在照顧勞工的同時，有些內需企業、產業也受很大衝擊，要怎樣考量這部分受衝擊的雇主，也能得到平衡、照顧，請勞動部、經濟部特別就配套運作，都須予以兼顧。

對於軍公教待遇調整，蘇揆表示在疫情期間，雖然軍公教人員沒受到減薪、降低收入衝擊，但在疫情的衝擊下，不管在防疫、紓困，還有各種政策執行，軍公教同仁都非常盡心盡力，也因此增加非常多工作量，因此今天才能守住疫情發展經濟。

蘇揆表示，明年度總預算案雖未編列軍公教員工待遇調整的預算，但他特別請人事行政總處、主計總處、財政部、教育部等相關部會，對於怎讓經濟成果全民共享，也對國家整體經濟情勢、民間企業薪資水準、物價指數，及財政負擔各方面情狀周延考量下，「給軍公教同仁肯定」，並作為政府帶頭加薪，引導民間企業共同加薪的示範。