總預算案未編列調薪 蘇揆：研議如何給軍公教肯定

行政院今（26）日於院會拍板2022年度中央政府總預算案，歲入編列2.23餘元，歲出編列2.26兆餘元，差短230億元。此外，明年度並未編列軍公教調薪預算，不過行政院長蘇貞昌指示相關部會周延考量，看如何給予軍公教同仁肯定，作為政府帶頭加薪的示範。

行政院今日於院會拍板主計總處提報的「111年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」。主計總處表示，今年編預算編列，主要用於推動核心產業發展、完善全齡照顧、助生樂養政策、鞏固國防安全，以及持續對地方政府給予財政協助等施政重點項目。

2022年中央政府總預算，歲入編列2兆2,391億元，較前一年度增加1,857億元，約增9％；歲出共編列2兆2,621億元，較前一年度增加1,262億元，約增5.9％。

明年度總預算歲入歲出差短230億元，另債務還本960億元（占稅課收入5.1％），合共尚須融資調度財源為1,190億元，以舉借債務690億元及移用以前年度歲計賸餘500億元支應。

若以政事別支出來看，各項政事支出中，以社福支出6,018億元、26.6％居首位；教育科學文化支出4,561億元、20.1％居次；國防支出3,547億元、15.7％為第三；經濟發展支出編列2,607億元、11.5％為第四位。

此外，明年度公共建設計畫預算編列1,466億元，較前一年度增加230億元，約增18.6％，加計前瞻基礎建設計畫第三期特別預算857億元，合共2,323億元，較前一年度相同基礎增加46億元，約增2％。如連同營業與非營業特種基金2,273億元，整體規模達4,596億元。

至於科技發展計畫預算，則編列1,063億元，較110年度增加138億元，約增15％，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算201億元，合共1,264億元，較前一年度相同基礎增加140億元，約增12.4％。如連同國防科技經費138億元、營業與非營業特種基金250億元，整體規模達1,652億元。

對於六大核心戰略產業推動方案，明年度總預算編列191億元，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算61億元、營業與非營業特種基金28億元，合共280億元，較前一年度增加86億元，約增44.2％。

蘇揆在院會中提及，軍公教同仁雖未受到今年疫情衝擊，但相當盡心盡力地執行防疫、紓困等政策，也增加非常多工作量，因此今日才能守住疫情，並拚出經濟。

蘇揆說，稍早通過的總預算案雖未編列軍公教待遇調整預算，但請相關部會，就與全民共享經濟成果、整體經濟情勢、國內薪資水準、物價指數、財政負擔等周延考量，看如何給予軍公教同仁肯定，作為政府帶頭加薪的示範。