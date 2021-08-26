中油五輕將變身半導體材料研發核心 用地變更即起公展

行政院打造南部半導體材料S廊帶，其中材料研發核心落腳中油高雄煉油廠（五輕）舊址，高市府啓動55公頃無汙染土地都市計畫變更程序，都市計畫書明天起公告公開展覽至9月28日止，高市都市發展局表示，公展期間民眾如有建言可以書面提出，供各級都委會審議參考。

中油五輕舊址面積達238公頃，廠區停工後偌大的土地用途備受關注，行政院今年4月宣告落腳此地建立南部半導體材料S廊帶研發核心，確保台灣在半導體產業鏈關鍵材料全球領先地位。

其中55公頃無汙染之虞的舊廠行政區土地，被經濟部相中做為「循環經濟推動方案」研發場域，中油將投入建置「循環技術暨材料創新研發中心」及「材料國際學院」，目前已提報內政部同意，依「都市計畫法」相關規定辦理變更，預計投入近60億元，114年起陸續完成綠能所、材料國際學院及材料研發中心，未來可望帶動地方1.6萬就業人數。

都發局楊欽富表示，高雄煉油廠轉型活化，北可串接橋頭、路竹至南科新興半導體製造聚落，南與大社、仁武、大寮、林園、小港等石化鋼鐵產業互補，不只穩固台灣半導體產業領先的國家戰略，也將兌現市長陳其邁市長競選政見中爭取優質科技大廠進駐的「北城計畫」。

楊說，高煉廠238公頃土地必須同步整治與開發，才能加速土地活化，55公頃行政區土地的規劃方案是與中油多次討論的結果，將兼顧文資保存、維持木麻黃綠園道及水塔等舊廠景觀意象，也考量園區聯通、捷運場站TOD聯合開發的整體效益。明起相關都市計畫書、圖紙本會在都市發展局綜合企劃科及楠梓區公所公開閱覽，電子檔可在都發局網站下載，說明會訂於110年9月15日上午10點在楠梓區公所7樓大禮堂舉行。