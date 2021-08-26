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8月最熱的時候要開始了！今用電量上看3,850萬瓩

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
高溫將使得用電量攀升。記者曾學仁／攝影
高溫將使得用電量攀升。記者曾學仁／攝影

熱！根據中央氣象局表示，8月最熱的時候要開始了，預計北部的高溫，尤其是台北盆地的體感溫度高，有機會來到極端的37至38度高溫，預估也將同步使得用電量再度攀升。

台電預估，今（26）日最高用電量3,850萬瓩，最大供電能力4240.5萬瓩，持續亮出供電穩定的綠燈。至於尖峰備轉容量率預估今是來到10.14%，而預估尖峰備轉容量390.5萬瓩。

氣象局一早針對5縣市發布高溫警示，花蓮縣縱谷發布為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣縱谷、台北市地區、新北市地區，桃園市地區為黃色燈號，將達36度高溫。預估用電量也將明顯攀升，讓人再度關注供電情形。

針對外界關切的電力調度，根據台電網站資料顯示，未來一周電力供需預測的供電燈號都是供電穩定的「綠燈」。

高溫

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