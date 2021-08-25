節能標章逾期照樣賣 廠商挨罰20萬元

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

公平會今（25）日表示，針對玖建家電有限公司於樂天市場網站銷售「晶工牌型號JD-5322B溫熱型開飲機」，廣告刊載「榮獲經濟部能源局節能標章」，為虛偽不實及引人錯誤之表示足以影響消費者之交易決定，違反公平交易法第21條第1項規定，處20萬元罰鍰。

公平會表示，玖建公司於網站銷售開飲機，刊載「榮獲經濟部能源局節能標章」，予人印象為案關商品獲有節能標章認證，較其他未獲節能標章的溫熱型開飲機商品，具有較少能源消耗的功效。

但是經濟部能源局卻指出，案關商品節能標章證書有效期限，只到2018年11月26日，不但逾期且未重新取得節能標章驗證，再加上2019年經濟部委託工研院辦理網路購物平台稽查作業時，也曾查獲案關商品廣告持續宣稱獲節能標章驗證等違規事項。

公平會表示，業者當時雖經通知限期改善完成，可是去年11月9日再次稽查時，又查獲同樣違規情事，認定業者持續進行廣告不實的行為，足以引起一般大眾對商品的品質產生錯誤認知或決定，違反《公平交易法》第21條第1項規定。

公平會表示，節能標章驗證具有一定期限，建議民眾購買家電商品前，到經濟部能源局節能標章全球資訊網再次查證商品獲證情形，至於事業倘經查獲限期改善，惟仍刊登不實廣告情事，該會將嚴加懲處。

經濟部 廣告不實 公平會

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