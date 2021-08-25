立院將開議 財政部盤點當沖降稅等四大優先法案

立法院即將開議，財政部盤點最優先法案，財政部次長李慶華今（25）日表示，包括攸關當沖降稅延長的《證交稅條例》，以及《使用牌照稅法》、《關稅法》、《海關進口稅則》等四大法案，都期待能順利通過三讀，不過適逢預算會期，實際還是要看立法院審議情形。

其中外界最關注的法案為證交稅條例，行政院上周已拍板當沖降稅延長三年，稅率維持減半，也就是千分之1.5，希望讓台股持續活絡，促進證券市場長遠發展，帶動經濟成長。

根據財政部統計，今年前七月證交稅已入帳1,708億元，其中屬於當沖貢獻的稅收約424億元，等於約有四分之一的證交稅是來自當沖。

而同樣是規範在證交稅條例的權證避險降稅，財政部早在2020年就完成預告，將權證避險交易稅率從現行的千分之3，降至千分之1，並實施為期五年。李慶華表示，此案已送到行政院，但尚未審查完竣，後續得視行政院審查情況而定。

不過立法院中，國民黨立委曾銘宗、民進黨立委江永昌都已提案，方向與財政部相同，都是將權證避險交易稅率降至千分之1，而民眾黨團則是提案降至千分之1.5，接下來當沖降稅送到立院，也有機會與立委提案併案審查。

此外另一項重要法案牌照稅法，則是將電動汽機車免徵牌照稅優惠延長四年，至2025年12月31日止。由於這項免稅優惠目前僅施行至今年底，下會期必須修法完成，免稅優惠才能無縫接軌，因此也被財政部列為最優先法案。

至於關稅法，則是為強化貨棧管理，增訂轉運、轉口貨物的通關及暫時儲存規定，以及加強海關指定的保稅貨運工具管理，此外針對違規業者罰鍰上限一舉從3萬元提高至300萬元。

海關進口稅則則是為履行與貝里斯、巴拉圭、宏都拉斯等國經濟合作協定或自由貿易協定的關稅減讓承諾，調降部分關稅，例如生產自貝里斯的水產品等。

此外李慶華表示，攸關加重惡意逃漏稅罰則的《稅捐稽徵法》、防堵房東分割避稅的《房屋稅條例》修法，在上會期都已通過立法院財委會審議，也期待能順利通過三讀。