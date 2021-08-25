節能標章具也有有效期限 公平會罰業者廣告不實

玖建家電有限公司於樂天市場網站銷售的「晶工牌型號JD-5322B溫熱型開飲機」，廣告刊載「榮獲經濟部能源局節能標章」，但公平會指出，據經濟部能源局表示，該案關商品節能標章證書有效期限已逾期，且未重新取得節能標章驗證，已違反公平交易法第21條第1項廣告不實規定，公平會今天開罰20萬元罰鍰。

公平會表示，玖建公司於網站銷售開飲機，刊載「榮獲經濟部能源局節能標章」，造成外界以為商品獲有節能標章認證，較其他未獲節能標章之溫熱型開飲機商品具有較少能源消耗之功效。惟據能源局表示，案關商品節能標章證書有效期限至107年11月26日，已逾期且未重新取得節能標章驗證，且該局曾委託財團法人工業技術研究院辦理網路購物平台稽查作業，108年5月曾查獲案關商品廣告宣稱獲節能標章驗證之違規事項，經通知限期改善完成，109年11月9日再次稽查，仍查獲同樣違規情事。

公平會表示，由於商品節能標章證書已屆期失效，玖建公司仍刊載「榮獲經濟部能源局節能標章」，足以引起一般大眾對商品之品質產生錯誤認知或決定，違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會呼籲，節能標章驗證具有一定期限，建議民眾購買家電商品前，宜至經濟部能源局節能標章全球資訊網(https://www.energylabel.org.tw/)再次查證商品獲證情形。至於業者若經查獲限期改善，惟仍刊登不實廣告情事，該會將嚴加懲處。