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勞保年改沒進度 許銘春：當務之急是防疫、紓困

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞保年改目前不動如山，勞動部長許銘春表示，目前當務之急是防疫、紓困及後續的振興，尚不宜討論勞保年改，勞動部目前持續傾聽各界意見。本報資料照片
勞保年改目前不動如山，勞動部長許銘春表示，目前當務之急是防疫、紓困及後續的振興，尚不宜討論勞保年改，勞動部目前持續傾聽各界意見。本報資料照片

勞保年改目前不動如山，勞動部許銘春今接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」節目專訪，談及勞保年改進度，她表示，目前當務之急是防疫、紓困及後續的振興，尚不宜討論勞保年改，勞動部目前持續傾聽各界意見。

許銘春說，因為勞保制度設計問題，加上人口結構老化，勞保從2017年開始入不敷出，隨著接下來退休人口越來越多，勞保財務缺口將越來越大。

但她表示，所幸這幾年勞保基金投資運用收益不錯，都有把勞保財務缺口補起來，截至去年勞保基金盈餘是8200多億，比預估多了1000億，剛好用投資運用成效來填補財務缺口；除此之外，政府也持續撥補，從挹注200億、220億元，明年預計撥補更多，明天行政院院會就會確定總預算，大家可以拭目以待。

許銘春說，靠基金投資運用、政府撥補不是唯一方法，更重要的是如何改善勞保財務、讓勞保基金可以永續，這就需要更詳盡的規畫，勞動部將持續傾聽各界意見，她也要大家放心「有政府，勞保就不會倒。」

對於黃光芹問，年改何時啟動？許銘春則說，現在當務之急是防疫、紓困還有接下來的振興，還不宜討論勞保年改，勞動部目前仍持續傾聽各界意見當中。

勞保基金 勞動部 許銘春

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