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基本工資漲不漲？ 許銘春：勞工去年已經共體時艱

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春說，勞動部當然是希望能夠照顧勞工，勞工去年已經共體時艱，因此今年希望還是往正向走。本報資料照片
勞動部長許銘春說，勞動部當然是希望能夠照顧勞工，勞工去年已經共體時艱，因此今年希望還是往正向走。本報資料照片

勞動部許銘春今接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」節目專訪，暢談勞動部紓困措施。對於今年是否舉行基本工資審議會，許銘春強調「一定會開」，更稱勞工去年已經共體時艱，希望今年能往好的方向發展。

黃光芹說，今年工總、商總對基本工資是否調漲看法不一致，商總認為疫情之下雇主已經很辛苦，若基本工資時薪、月薪雙漲，企業主恐怕吃不消，因此對調漲意願不高，但工總則認為今年經濟成長率上修為5.88%，經濟成長果實應與勞工共享。

對此，許銘春表示，每年基本工資是否調漲、調整多少，都是由基本工資審議委員會開會決定，過去原則上都在第三季召開，今年因疫情嚴峻，會晚開一點，但一定會開，最近也在徵詢委員時間。

許銘春說，今年狀況很特別，有的產業景氣好，有的很差，像製造業訂單非常多，外銷訂單暢旺，但住宿餐飲、批發零售、支援服務業等內需產業受疫情影響很大。

她進一步指出，去年經濟經濟成長率3.2%，今年上修至5.88%，一般來講，經濟果實應該要跟勞工分享，但今年內需產業有特殊狀況，必須充分考量，看要如何調和，必須集思廣益，依據客觀數據做討論。

不過，許銘春也說，去年基本工資創蔡英文總統上任後最小調幅，只調漲0.84%，月薪漲200元、時薪漲2元，勞工已經很共體時艱，而且去年審議會召開時間在8月，當時疫情還未完全明朗，也無法預知下半年的經濟情勢，沒想到最後台灣經濟成長率傲冠全球。

黃光芹追問，蔡政府已經對企業、勞工祭出紓困措施，若最後基本工資沒調，前面的美意是否打折？許銘春則說，勞動部當然是希望能夠照顧勞工，勞工去年已經共體時艱，因此今年希望還是往正向走。

基本工資 勞動部 許銘春

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