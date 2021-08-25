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通膨低又非超寬鬆 楊金龍暗示利率連六凍

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照
央行總裁楊金龍。 聯合報系資料照

立法院財政委員會今天至中央銀行考察「選擇性信用管制實施成效」，多位立委關心，美國聯準會醞釀升息，台灣貨幣政策走向，台灣經濟有沒有過熱，升息會不會跑在美國之前？央行總裁楊金龍表示，升不升息主要看物價，台灣物價平穩，整體經濟穩健，加上台灣的貨幣政策和其他國家相比不是超寬鬆，暗示台灣不會升息，9月利率應「連六凍」。

立委曾銘宗指出，美國聯準會釋出2023年可能會升息的消息，台灣經濟是不平衡發展，出口好但內需慘，景氣燈號已連六紅，會不會比美國更早升息？

「台灣經濟沒有過熱，」楊金龍表示，台灣出口暢旺，主要是因中美貿易戰，疫情導致晶片短缺，而台灣疫情控制相對好，台商回台投資也帶動經濟成長動能，只有服務業因疫情而衰退，整體來看，台灣經濟算是穩健。

楊金龍解釋，升不升息主要看物價，美國通膨率高達4％、5％，但聯準會都只說是暫時性的現象，台灣相比之下通膨極低。另外，和其他國家相比，台灣的貨幣政策不是超寬鬆，包括日本、瑞士等國都還是負利率。許多國家因為解封，預期經濟成長率會彈升，且全球貿易量成長，物價水準不是問題，只是有些國家縮表的速度會快一點。

立委賴士葆說，全球拚命紓困撒錢，全世界大概有676兆元新台幣，美國撒這麼多錢為何沒通膨，但其他國家會通膨？物價漲到哪裡去了？以鄰為壑嗎？

楊金龍表示，此次全世界為了疫情紓困振興，相較之下，台灣沒有受到疫情嚴重影響，紓困預算的規模相對非常小。美國可以大量印鈔，推出擴張性財政政策，美國可以但其他國家不能，因為全世界交易以美元為主，美國有其優勢，就算美國爆發金融危機，美元還是一直漲，因為美元變成避險資產，美國發生金融危機還是可以繼續向外舉債。

目前許多新興市場國家，如巴西、秘魯、墨西哥、智利、哥倫比亞、蘇聯及土耳其等，通膨很高，因為通膨使匯率貶值，所以不得不升息避免貶值。

美國聯準會 升息 通膨 楊金龍

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