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勞保失能給付 即起開放線上申辦

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
即日起，勞保普通失能給付、勞保失能年金加發眷屬補助開放線上申辦。本報資料照
即日起，勞保普通失能給付、勞保失能年金加發眷屬補助開放線上申辦。本報資料照

即日起，勞保普通失能給付、勞保失能年金加發眷屬補助開放線上申辦，申請人除可填寫紙本申請書提出申請外，也可持自然人憑證至「勞保局e化服務系統」線上申請。

勞保局職災給付組組長陳慧敏指出，先前可線上申辦的包括生育、老年給付、家屬死亡給付，7月28日起再開放普通失能給付、失能年金加發眷屬補助也能線上申請，截至目前已有6件透過線上申辦。

陳慧敏說，勞保被保險人經醫師診斷為永久失能，並開具失能診斷書後，除現行書面申請方式外，也可以持自然人憑證到勞保局e化服務系統辦理線上申辦，再由所屬投保單位辦理線上申辦資料確認，即可完成申請手續。傷病給付基於資安考量，職災給付則是資料繁複，目前都尚未開放線上申請。

勞保局也提醒，辦理線上申辦普通失能給付時如已退保，或線上填寫眷屬資料申辦失能年金加發眷屬補助，當完成個人申辦作業，勞保局即可受理審查，不需再經投保單位辦理線上確認手續。

據統計，2020年勞保失能給付件數為1萬8271件，其中普通給付為1萬5943件，佔比高達87.5%。

職災 生育 保險 勞保

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