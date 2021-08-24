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鎖定新創IC設計公司 益鼎創投完成新基金募集

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
創投公會理事長邱德成。圖／創投公會提供
創投公會理事長邱德成。圖／創投公會提供

新冠肺炎疫情重創台灣經濟，許多業者仍難以為繼，創投公會理事長邱德成帶頭募集半導體資金，擴大投資半導體產業，鎖定新創IC設計公司，期許強化台灣第三代半導體產業的深度投資與產業創新。

邱德成表示，這次募集的「益鼎一」半導體基金是益鼎創投募集的第13檔基金，也是本土創投少數以投資半導體為主的基金。他說，這檔基金規模8億元，已於日前募集完成，包括義隆電子、矽創等IC設計大廠都是股東之一，預計27日召開發起人會議，之後就會尋找合適標的進行投資。預計未來基金的投資配置為IC設計65%、材料10%、其他設備與相關應用25%，並以規劃在台灣與美國掛牌的台商公司為投資標的。

邱德成說，「益鼎一」半導體基金鎖定IC設計公司為投資主軸，因為IC設計公司規模不大，預估每個標的投資金額最少5000萬元，大部分則是1億元。至於益鼎創投至今已投資28家IC設計公司，其中已有18家掛牌。

國內資本市場對IC設計產業的公司接受度相當高，目前累計上市櫃IC設計公司達88家，占全體上市櫃1762家比率約5%，總市值超過2.5兆元，顯示資本市場對IC設計公司接受度相當高。邱德成表示，IC設計有輕資產，高毛利，業績具爆發性成長的特性，股價表現較優於其他產業，可獲較高的PE比，目前IC設計整體平均PE已來到30倍以上，為獲利佳、成長展望良好的公司，更可望獲利更高的溢價。

半導體 創投

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