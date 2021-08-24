王美花疫後首度露面 暢談台美供應鏈、晶片等議題

因為疫情關係，經濟部長王美花睽違三個多月，今（24）日下午終於公開露面接受媒體聯訪，暢談數位振興券、台美供應鏈對話、半導體產業、台電大停電檢討報告等議題。不過，最受媒體關注的，則是王美花昨日與AIT處長孫曉雅的第一次會面。

王美花表示，兩人一碰面，她首先再次感謝美方在疫苗上對台灣很即時的支援；孫曉雅則也提到，在去年疫情剛起、全球缺乏醫療物資時，台灣就捐助美國口罩等醫療物資，不僅給美國一般民眾使用，也讓美國的醫護得到保護，這一點同樣讓美國非常感謝。王美花強調，這代表台美之間非常好、非常好的友誼關係。

除了彼此互道感謝外，晶片問題也是昨日兩人會面的主要議題。王美花指出，孫處長提到台美經貿合作、供應鏈合作，也提到未來雙方在經濟繁榮夥伴對話（EPPD）相關的合作進展。

王美花指出，孫處長昨日也有提到美國很需要晶片。不過，王美花表示，晶片問題是全球汽車產業都面臨的難題，關於這部分不僅是過往就有的需求，在疫情之後，景氣大幅回升更加劇了影響，但卻又受到因為疫情衝擊，相關的供應鏈、貨運物流也受到影響。但，王美花特別向孫曉雅表示，台灣在晶片部分會盡最大努力來協助。

此外，王美花也特別以MCU（微處理器）為例指出，台灣今年初到現在，MCU的出貨比去年增加六成，即使比疫情前也增加三成，就是因為台灣理解到車用晶片會影響到龐大汽車產業問題，台灣會盡最大努力來協助。

王美花還說，歐洲、日本的車廠至今仍然還面臨因為晶片不夠，而有停產或關廠的問題，畢竟晶片對於車廠確實是非常關鍵的組件，沒有晶片車子就出不來。台灣作為晶片的供應者，其實還有別的主要供應者，不過，因為台灣晶片製造的部分是全球很重要的夥伴，所以我們會盡最大努力來供應。

王美花也提到，台灣供貨部分預計在今年第4季就可達到供需平衡，但因為到末端汽車業者還需要經過IBM廠商、通路商，預計至少還要再往後三到六個月才可以完全解決。

同時，王美花還表示，在美國台灣貿易暨投資架構協定(TIFA)會議，台美談了非常多實質的議題，也提到非常多甚至包括供應鏈的合作，我想我們跟美國在TIFA之外，還有EPPD，也會就很多供應鏈的合作再進行做討論，在這樣很多議題的討論合作之下，這個對未來再進一步去討論雙邊貿易協定（BTA），就會營造很好的基礎。