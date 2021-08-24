快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工研院攜手中油 發展創新5G銅箔基板關鍵樹脂原料

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
5G快速發展帶動相關材料大量需求，工研院與中油共同開發5G創新樹脂材料，促使訊號在高頻傳輸下具有更高的穩定度及可靠度，可望滿足毫米波高頻高速需求，協助國內產業發展5G新世代契機。工研院／提供
5G快速發展帶動相關材料大量需求，工研院與中油共同開發5G創新樹脂材料，促使訊號在高頻傳輸下具有更高的穩定度及可靠度，可望滿足毫米波高頻高速需求，協助國內產業發展5G新世代契機。工研院／提供

鑑於高階樹脂材料多為美、日等大廠壟斷，經濟部技術處運用科技專案支持工研院與中油共同開發5G創新樹脂材料，同步國際大廠頂尖技術，產品可望滿足5G毫米波高頻高速需求，預估國內自主化進口替代將達30%以上，促使石化業與PCB產業升級，攜手搶攻全球龐大5G應用商機。

5G通訊帶動相關產業快速發展，也掀起大量高階電路板上游銅箔基板的樹脂材料需求，根據工研院IEK Consulting推估，2020年全球高頻高速銅箔基板產值達29億美元，到2025年產值將突破83億美元。

經濟部技術處表示，5G加速AI人工智慧、大數據、物聯網等領域蓬勃發展，成為各國競相發展的重點，隨著5G商用加速，現今Sub-6GHz所涵蓋的中低頻段已相當飽和，許多國家紛紛朝24GHz以上的高頻段毫米波（mmWave）發展。看好全球通訊產業對高頻材料要求日益提升，經濟部技術處以科技專案毫米波通訊關鍵材料計畫，支持工研院與中油合作，結合中油上游石化原料與工研院高階樹脂研發能量，投入創新樹脂及應用配方技術開發，發展下世代關鍵5G高階樹脂原料，以實現未來高頻高速傳輸的強勁需求，帶動國內產業發展5G新世代契機。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，毫米波傳送速度優異，但傳送距離短、繞射能力弱，需要布建大量小型基地台（Small Cell）協助訊號傳輸，加上高頻段電波訊號特性，材料設計要求更高耐熱性與降低信號傳輸損耗率，帶動全球樹脂公司均投入相關研發，國內亦急需相關自主原料技術。工研院長期投入創新材料研發，團隊發現以往多用於工程塑膠的碳氫樹脂具有優異電性，能幫助提高訊號傳輸效能，透過特殊分子結構調控與製程設計，成功開發出兼具低介電及高導熱之碳氫樹脂材料，促使訊號在高頻傳輸下具有更高的穩定度及可靠度，以符合毫米波高頻高速銅箔基板應用。

中油公司表示，產業的快速變化創造出新的材料需求，中油公司近年積極轉型，投入未來電路板產業所需材料的開發，進而提升國內石化產業的附加價值。工研院與中油共同開發的5G樹脂材料技術具低吸水率及低損耗特性，在有機溶劑中溶解度良好，提高製程加工便利性，並增加銅箔基板材料的機械強度與優異電氣特性，可協助國內銅箔基板廠商，突破國際大廠高端技術壁壘，提升產品附加價值與PCB產業國際競爭力。

5G 中油公司 工研院

延伸閱讀

影／民眾拍下中油冒黑煙汙染 環保局：逆光形成偽黑煙

iPhone 13傳將搭載更大的電池 5G毫米波版不再由美國獨享

南台灣血荒！中油石化事業部員工挽袖捐熱血6萬5千cc

滿地樹脂害慘剛離開醫院的女騎士又送醫 警追肇事貨車

相關新聞

【復甦起手式】租不起就降級轉移陣地 老字號華國大飯店找中繼站續命

「現在一大堆旅館在租售，很好挑！」逾50年歷史的台北華國大飯店，因受疫情衝擊，將在10月底吹熄燈號，但總經理廖裕輝透露，在2023年士林華國新飯店開幕前有段空窗期，華國現已在物色「中繼站」進駐，預計年底前會有眉目，但房間數會從原本300多間，變成100多間的中型旅館。商仲業者說，以大換小、降級縮減營業規模、轉移陣地，都可省下一半的房租壓力，不失為過冬的好方法。

國保欠費無力一次繳清 勞保局：可申請分期繳納

若積欠國民年金保險費，勞保局會暫行拒絕給付。勞保局今指出，如果無力一次繳納積欠保費，可申請分期繳納，只要每月按時分期繳，...

彭博：台灣貿易強勁 恐難從美財政部觀察名單除名

彭博資訊報導，新冠疫情與晶片等科技產品的需求帶動台灣出口持續强勁，這可能使台灣直到明年都難以脫離美國財政部的匯率操縱觀察...

勞基法禁止女性深夜工作宣告違憲 勞團、婦團：兩性權益都受損

大法官上周指勞基法禁止女性深夜工作限制女性工作選擇權，宣告相關規定違憲。不過婦團、勞團、學者都指出，大法官未能注意勞工階級困境，憂心此解釋恐造成男女勞工往後都被迫不合理夜間工作，認為要談性別平等，應讓男性勞工比照女性，除非工會或勞資協商通過等，才可夜間工作。

無力一次繳清 近5萬人國保欠費分期繳納

國民年金被保險人如果無力一次繳清積欠的保險費，可向勞保局申請分期，目前有近5萬人申請，勞保局今天表示，目前已開辦轉帳代繳...

勞保失能給付 即起開放線上申辦

即日起，勞保普通失能給付、勞保失能年金加發眷屬補助開放線上申辦，申請人除可填寫紙本申請書提出申請外，也可持自然人憑證至「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。