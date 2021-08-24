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無薪假趨緩！5.6萬人實施無薪假 批發零售減少最多

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
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我國疫情警戒降至二級，防疫措施陸續鬆綁，無薪假情勢呈逐漸趨緩之勢，勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計指出，目前實施無薪假有4,626家，56,566人，一周內減少76家、1,215人，其中批發零售業減少逾千人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，無薪假情勢雖仍在高檔，但已不會再大幅成長，長期將朝下降趨勢走，他預期9月初開學後生活逐漸恢復原有秩序，無薪假情勢有機會明顯下降。

儘管指揮中心已陸續鬆綁防疫措施，住宿餐飲業無薪假情勢仍未明顯趨緩，這期呈家數減少、人數略增之勢。勞動部統計指出，目前有1,073家、24,625人實施無薪假，較上周增加279人。

支援服務業（含旅行社），面臨交通部紓困屆期，轉而通報實施無薪假，目前有1,078家、7,504人實施無薪假，亦較上周增加421人。

這期停止實施無薪假主要集中在批發零售業，目前有1,060家、7,485人實施無薪假，較上周減少1,091人。黃維琛表示，主要是疫情趨緩，民眾出遊意願高，消費增多，有家全台服飾連鎖店700多人停止實施無薪假。

無薪假 勞動部

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