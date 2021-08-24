參與零碳經濟的商機 中信投信推綠能及電動車ETF

力行減碳已是全球政府施政、國際企業經營的金規玉律，投入的資源數以兆計，減碳的兩大賽道為再生能源、電動車，中信投信推出中信綠能及電動車ETF，為國內首檔聚焦綠能、電動車，助投資人於零碳未來先馳得點。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳說，由於國際大廠紛紛承諾將綠化供應鏈，推動台灣企業積極規劃採購綠電，刺激台灣再生能源的發電量占比急速攀升，2020年台灣再生能源發電量占比約9%，較去年同期增長約8成以上，尤其風電的成長趨勢最值得注意。

張士琳表示，台灣具有發展離岸風電的三大潛力；第一，全球最優質20處風場，台灣海峽得天獨厚占了16處；第二，東北季風風向穩定，風速夠強；第三，沿岸地形較淺，台灣海峽平均水深低於60公尺，節省離岸風機的固定基座安裝成本。

天生的優勢外，更重要是後天政策扶持。張士琳表示，政府規定2025年前強制離岸風電機組如塔架、機艙組裝、葉片等，國產化比重須達70%。國產化程度越高的建商，越有利及早取得開發權。政策目標除建立台灣風電國家隊，未來更有望外銷亞洲地區。

電動車被視為加裝馬達與輪子的智慧型裝置，張士琳說，全球大力發展電動車，台廠供應鏈能扮演的角色預料將比過去傳統汽車時代來得吃重。過去傳統汽車的價值鏈相對封閉，主要由歐美日大廠長期寡占主要零件的供應，台廠地位相對邊緣。但電動車對電子零組件使用量遠高於傳統燃油車，以全球電動車第一大廠Tesla為例，它大幅倚賴電子產業供應鏈，且隨自駕系統升級，對感測器、鏡頭模組、雷達模組等等需求將翻倍成長，有利台廠切入全球汽車產業。

張士琳表示，更值得注意的是，電動車商機爆發前，充電樁需先普及，才能解決使用者的充電焦慮；這代表充電樁的商機有望提前開跑，根據IEK研究，預計到2030年成長量將高達10倍。

中信綠能及電動車ETF為季配息，追蹤指數為台灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體，並以流動性、財務品質（近12季ROE總和大於零）、公司治理評鑑篩選高綠金含量企業，採半年調整。根據台灣指數公司資料，統計2017年5月至2021年7月底，指數年化報酬率高達20.3%。

全球減碳浪潮高漲，「淨零之戰」煙硝四起，台股擁有太陽能、風電及電動車完整供應鏈，相關企業前景充滿想像空間。投資人可藉由中信綠能及電動車ETF，直接參與零碳經濟的龐大商機，以募集發行價15元，輕鬆擁抱MIT綠金產業。