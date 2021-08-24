王美花、孫曉雅相見歡 台美一起打造供應鏈合作

稍早，經濟部在臉書公布，昨（23）日新到任不久的美國在台協會 AIT 處長孫曉雅，首次來到經濟部拜會經濟部長王美花。雙方皆強調，台美一起打造韌性、安全的供應鏈合作。

照片中還可見，孫曉雅和王美花優雅中帶點俏麗的時尚品味可說是有志一同，昨日雙姝不約而同選擇藍色系裙裝，且那個藍顏色的深淺度還非常相近，上半身則分別搭配淺色系披肩和白色系西裝外套，真是默契十足，還有兩人都紮著低髮髻包頭，散發知性美。

還原昨日的見面過程，經濟部臉書上指出，一見面，王美花部長就再次感謝美方在疫苗上，對台灣的慷慨支援。孫曉雅處長則說，在去年疫情剛起、全球對於醫療物資缺乏時，台灣就捐助美國口罩等醫療物資，不僅給美國一般民眾使用，也讓美國的醫護得到保護，這一點同樣讓美國人印象深刻。

經濟部臉書上還寫著，台美雙方的經貿關係，不僅強健、廣泛，而且越來越緊密。尤其在科技持續進展的今天，從ICT產業合作、到半導體供應鏈的互補，從相互投資到經貿關係，台美之間將持續合作，繼續打造更有韌性、更安全的供應鏈合作關係。再次歡迎孫曉雅處長，我們一起繼續深化台美經貿合作關係。