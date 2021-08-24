美麗華勞資簽署復職協議書 史上最長105天罷工結束

美麗華高球場罷工抗爭歷時105天終於落幕，昨日晚間在勞動部關係司長王厚偉、新北產總理事長洪清福、新北市勞工局長陳瑞嘉共同見證下，由美麗華高球場副總經理孫世雄、工會理事長黃文正代表雙方簽署協議書，原先被公司不予留用的會員勞工基本上「全部復職」，勞資同意撤回絕大部分的訴訟，包括總計22項訴訟、裁決、行政檢舉及爭議調解均撤回，工會也將更改臉書名稱，並在36小時內撤除罷工糾察線等作為善意回應，勞工預定26日起恢復提供勞務，結束罷工。

本案起因是美麗華資方以長年虧損為由，企圖透過企業分割提升競爭力，但在場務部門沒有大幅減少人力情況下資遣了工會理事長黃文正，工會於是在5月11日凌晨展開台灣史上非關廠歇業歷時最久的罷工活動。

期間工會發動站街爭取社會支持，並三度前往總統府前陳情，工會除向勞動部提出「不當勞動行為裁決」申請，勞工局也召開多場次爭議調解，希望能促進勞資對話、弭平爭議。

勞工局長陳瑞嘉表示，在勞資爭議多次調解不成立之後，決定另闢蹊徑，改邀勞資雙方、勞動部長官及專家共同參與協商，前後總計召開了12次正式會議，非正式協商更是不計其數，雖然還沒能完成團協簽署，但很高興終於促成勞資簽署協議書，讓勞工結束罷工、回復工作。他也期許未來勞資雙方共創和諧、永續經營，讓勞工有個穩定的工作。

美麗華勞資雙方簽署的協議書包括，資方同意黃文正理事長等20名未被留用及參與罷工的工會幹部會員勞工全面復職，雙方相互撤回告訴，終止一切司法、裁決及行政爭議程序，為後續協商團體協約創造友善氛圍。至於團體協約部分，雙方皆有意願簽訂，未來將以2周1次的頻率，前往新北市產業總工會誠信協商。

勞工局指出，特別感謝新北產總理事長洪清福、秘書長姚光祖，一路陪伴參與協商，另外勞動部關係司長王厚偉、科長劉政彥，也幾乎無役不與地協助勞資溝通，律師劉冠廷、桃總秘書長葉瑾瑜盡心盡力擔任工會代理人，他們都是讓罷工圓滿落幕的幕後功臣。