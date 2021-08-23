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專家：黑天鵝蹤跡齊現 人民幣短期有貶值壓力

經濟日報 / 記者劉秀珍／即時報導
美國本周將陸續公布重要數據，加上全球央行年會，市場進入避險保守觀望期，人民幣持續有貶值壓力。報系資料照
美國本周將陸續公布重要數據，加上全球央行年會，市場進入避險保守觀望期，人民幣持續有貶值壓力。報系資料照

交通銀行台北分行今（23）日發表人民幣周評指出，上周適逢大陸境内多項利率指標到期、中國人民銀行貨幣政策常態化等因素影響 ，預估接下來人行將縮量續作（中期借貸便利）MLF，貨幣市場整體寬裕，利率先鬆後緊。

周評內容顯示，大陸全周人行投放人民幣6500億元，到期7500億元，净回籠1000億元。在維繫穩定利率中樞作用的基調下，貸款基礎利率（LPR）報價已維持16月不變：1 年期LPR報3.85%和 5年以上天期報價 4.65%。境外短天期CNH流動性持續寬鬆，1個月內CNH Hibor報於2.29~2.97的區間，長天期價格則因USDCNH換匯點數較短端穩定，2個月到1年仍報3.06~3.11%。

上周美國聯準會公開市場委員會（FOMC）公布7月會議紀要顯示，政策決策者正在討論年底前收緊經濟刺激措施，使全球金融市場加劇動盪，美元指數受激勵走揚，周線高漲1.02%為近2個月最強勢頭。

美元走強重擊非美貨幣，歐元跌穿今年低點，美元兌日圓回到110下方，大宗商品價格和股市大跌引發避險情緒，美元獲得支撐。變種病毒對經濟復甦和寬鬆貨幣政策退出產生負面影響，而阿富汗地區的塔利班上台造成地緣政治不確定性增加，美國將節約軍事支出，難民逃向歐洲將加重歐洲財政負擔，讓歐元承壓，市場缺少宏觀關注點，展望後市，預估美元指數升值基礎仍在。

上周人民幣即期匯率單邊上行，交易區間維持在6.47-6.50之間。上周五下午收盤價達到近3周低點6.50，但未再度下行突破，全周人民幣中間價收6.4984兌1美元，周貶267點跌幅僅爲0.41%。這代表在岸與離岸人民幣（USDCNY、USDCNH）匯率雖雙雙承壓，但表現仍較其他貨幣相對抗跌。下一階段若美指繼續走強，新興市場貨幣維持弱勢等因素，對人民幣貶值的壓力依然存在。

展望後市，雖然美國7月CPI平穩，但PPI持續走高，外界擔憂通膨壓力仍有持續擴散的可能。本周將迎來市場關注的美國就業、通膨數據和傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，各項數字表現及聯準會主席鮑爾等重要人士發言，都會被放大檢視。預估在就業表現、通膨預期以及長債殖利率走勢等訊號有較為明確方向前，市場都會轉向保守觀望，避險將成為近期重要的市場偏好。

美國聯準會 人民幣

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