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搶搭美國大基建投資熱 DWS投資全球基礎建設基金登台

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

德銀遠東投信宣布，正式在台灣市場推出DWS投資全球基礎建設基金。在美國參院通過1.2兆美元的大型基礎建設法案之際，DWS聚焦全球的基礎建設基金登台，讓台灣投資人也有機會順勢參與全球基建投資熱潮。

德意志資產管理（DWS）是全球最大的基礎設施證券管理公司之一，目前相關資產管理規模達105億美元。DWS投資全球基礎建設基金於2008年成立，目前規模逾16億歐元。

在DWS投資全球基礎建設基金，從地區來看，以美國占近五成最高，其次為歐洲（英國除外）與加拿大；前三大投資產業別則是美洲中游能源、美洲公用事業、美洲通訊，總比重逾六成。

德銀遠東投信總經理梅以德表示，很高興能將廣受肯定的DWS投資全球基礎建設基金引進台灣。在後疫情時代，基礎建設投資被視為推動經濟復甦的利器，美國推出歷史性大基建法案，對基礎建設公司更是長線利多。

梅以德指出，DWS是全球基礎建設資產投資的先驅，擁有逾25年的基建投資經驗，希望以自身深厚的研究能力和豐富專業投資經驗，幫助台灣投資人迅速掌握全球基建投資良機。

梅以德表示，在後疫情時代，通貨膨脹升溫，基礎建設公司擁有具長期價值的優質資產，現金流又穩定，不啻為長線投資的理想標的。這類公司有超過七成的營運現金流是來自於擁有或經營基礎建設資產，往往具有高進入障礙，例如電力輸配、油氣倉儲與運輸、收費道路、海港、機場、通訊（塔台／衛星）及水資源等。

DWS投資全球基礎建設基金共同首席投資組合經理人帕特爾（Manoj Patel）表示，全球經濟重新站穩腳跟，將有明顯的贏家和輸家。他仍然看好基本面持續改善的交通運輸和能源等行業，因為將繼續受益於經濟重啟，基金在與經濟重啟相關的（景氣循環型）股票和防禦型股票之間的投資布局也更為平衡。

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