就業回溫 主計總處：7月失業率降至4.53%

主計總處今天公布7月失業率，官員表示，由於國內疫情趨緩，就業市場回溫，7月就業人數1136萬4000人，較上月增加6.3萬人，至於失業人數53.9萬人則較上月減少3.1萬人。7月失業率4.53%，較6月下降0.27個百分點。

官員指出，7 月就業人數以服務業部門增加較多，共5.3萬人，工業部門及農業部門分別增加1萬人及1000人；隨國內疫情好轉，因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作及季節關係）導致工時未達35小時的有93.7萬人，月減4.7萬人。

至於7月的失業人數53.9萬人，月減幅5.43%，官員說，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業的減少2.9萬人，受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職影響，初次尋職失業者增加7000人。