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就業回溫 主計總處：7月失業率降至4.53%

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
主計總處今天公布7月失業率，官員表示，由於國內疫情趨緩，就業市場回溫，7月就業人數1136萬4000人，較上月增加6.3萬人，至於失業人數53.9萬人則較上月減少3.1萬人。 圖／聯合報系資料照片
主計總處今天公布7月失業率，官員表示，由於國內疫情趨緩，就業市場回溫，7月就業人數1136萬4000人，較上月增加6.3萬人，至於失業人數53.9萬人則較上月減少3.1萬人。 圖／聯合報系資料照片

主計總處今天公布7月失業率，官員表示，由於國內疫情趨緩，就業市場回溫，7月就業人數1136萬4000人，較上月增加6.3萬人，至於失業人數53.9萬人則較上月減少3.1萬人。7月失業率4.53%，較6月下降0.27個百分點。

官員指出，7 月就業人數以服務業部門增加較多，共5.3萬人，工業部門及農業部門分別增加1萬人及1000人；隨國內疫情好轉，因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時的工作及季節關係）導致工時未達35小時的有93.7萬人，月減4.7萬人。

至於7月的失業人數53.9萬人，月減幅5.43%，官員說，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業的減少2.9萬人，受部分應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職影響，初次尋職失業者增加7000人。

此外，7月失業率4.53%儘管較6月緩降，但仍比去年同期升高0.53個百分點。1至7月失業率平均4.02%，較去年同期上升0.15 個百分點。以教育程度別來看，7月失業率以大學程度的5.86%最高；依年齡層觀察，以15至19歲者失業率9.26%、20至24歲的13.87%較高，大多是因為初次尋職，處於職場調適階段，加上適逢畢業季，導致失業率較高。

失業人數及失業率。圖／主計總處提供
失業人數及失業率。圖／主計總處提供

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