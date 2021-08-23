聽新聞
test
0:00 / 0:00
履歷被不讀不回超悶 專家建議求職者這麼做
除了工作難找，對於疫情下的求職市場，大家的感受又是如何呢？根據面試趣今（23）日公布的「疫情下求職狀況」調查發現，有47.4 %求職者遇到「投履歷被不讀不回」的狀況。對此，面試趣進一步建議求職者加大求職資訊窗口。
目前多數求職者仍是在傳統人力銀行上找工作，但面試趣指出，有時並不見得是公司「現階段」真的有需求，而可能是因為已經付費購買為期三個月、六個月，甚至一整年的徵才廣告，很多職缺掛著只是單純蒐集履歷，等公司真的有需求時才會來審閱。
面試趣建議求職者，可以多加入一些求職社團，與其他求職者們交流資訊，加大求職資訊窗口。另外，若該公司有自己的求職系統，則可以優先從該公司官方管道投遞。
上述問卷調查是於2021年8月5日起開放填寫，至2021年8月18日，以網路問卷方式進行調查，有效問卷共11,644 份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言