履歷被不讀不回超悶 專家建議求職者這麼做

除了工作難找，對於疫情下的求職市場，大家的感受又是如何呢？根據面試趣今（23）日公布的「疫情下求職狀況」調查發現，有47.4 %求職者遇到「投履歷被不讀不回」的狀況。對此，面試趣進一步建議求職者加大求職資訊窗口。

目前多數求職者仍是在傳統人力銀行上找工作，但面試趣指出，有時並不見得是公司「現階段」真的有需求，而可能是因為已經付費購買為期三個月、六個月，甚至一整年的徵才廣告，很多職缺掛著只是單純蒐集履歷，等公司真的有需求時才會來審閱。

面試趣建議求職者，可以多加入一些求職社團，與其他求職者們交流資訊，加大求職資訊窗口。另外，若該公司有自己的求職系統，則可以優先從該公司官方管道投遞。

上述問卷調查是於2021年8月5日起開放填寫，至2021年8月18日，以網路問卷方式進行調查，有效問卷共11,644 份。