批發業營收7月創高 餐飲業年減近四成

經濟部統計處今（23）日公布7月批發、零售及餐飲業營收統計。統計處預估，7月批發業營收1兆63億元，年增11.1%；零售業營收3,015億元，年減10.3%；餐飲業營收為426億元，年減38.8%。

統計處預估，8月批發業營收年增14.5% 至17.5%；零售業年減9%至年減6%；餐飲業年減34%至年減31%。

疫情衝擊未歇 7月餐飲業績年減38%創單月次低

【中央社／台北23日電】

經濟部統計處今天公布7月批發、零售及餐飲業營業統計，在疫情籠罩下，餐飲營業額為426億元，創歷年單月次低，年減38.8%，也是今年5月以來，第3個月負成長。

儘管7月27日起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒降為第二級，餐飲業也適度開放內用，但對營收挹注仍有限，統計處今天公布7月批發、零售及餐飲業動態調查結果，零售業為3015億元，年減10.3%；餐飲業為426億元，年減38.8%；批發業營業額為1兆63億元，年增11.1%。

累計前7月，餐飲業營業額為4041億元，年減7.4%；零售業營業額為2兆2171億元，年增3.3%；批發業營業額為6兆8337億元，年增17.3%。