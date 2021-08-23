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勤業眾信報告指出 八成認幸福感對企業很重要

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

隨著台灣的疫情逐漸趨於穩定，也迎來企業徵才與應屆畢業生求職高峰。勤業眾信聯合會計師事務所今（23）發布《2021全球人力資本趨勢報告》與《2021年千禧世代趨勢調查》，內容指出，新冠肺炎加劇了千禧和Z世代對其財務未來的不確定性，但也帶來學習新工作技巧和能力的成長契機，而這兩代族群也期望看到更富有同理心、國際化、妥善應對氣候變化的世界。

勤業眾信報告並建議，面對許多地區正從動盪中走向穩定發展，企業應從「個人、團隊和組織」三個層面思考，並評估將福祉融入工作中以創造「幸福感」，推動在客戶滿意度、組織品牌和聲譽、創新和適應性等領域取得更好的成果。因為，有80% 認為幸福感對其公司的成功很重要或非常重要。

值得注意的是，勤業眾信報告顯示，39%企業以「改善數位平台發展」等方案優化工作內容，但強調「幸福感」者僅占8%、排名最後。勤業眾信建議，隨著工作愈發跨越文化、地域、職能及物理和虛擬工作空間，企業應就「個人、團隊和組織」三個層面加以思考其需求，讓員工看到定義的職業發展、培訓、晉升、多樣性和包容性等面向，提供新的發展機會和工作流程中學習的機會，進一步提高為組織帶來的效益。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃表示，不穩定的疫情、經濟和政治因素影響，限縮部分產業經營導致許多職缺關閉。今年的人力資本報告也點出，對疫情大流行「準備充分」的受訪企業占15%，將投資轉向不斷變化的業務者為前者的2.2倍。建議企業善用資源並保持彈性，善用「創造幸福感工作、培訓技能、因時／地制宜、制定人力資源策略、HR重整工作架構」五個面向，使社會企業更加蓬勃發展，重塑疫情下變質的職場環境。

勤業眾信聯合會計師事務所客戶、產業與市場負責人姚勝雄指出，研究發現八成的受訪者認為，「幸福感」對其企業的成功至關重要，而疫情危機也提升人們對疫情應變速度、資源利用和確保員工健康措施等的重視。

此外，勤業眾信也特別點出，未來「HR的角色更加重要」的觀察。勤業眾信指出，經過去年整年度的疫情挑戰，多數企業的人力資源的部門正積極展開重塑整個企業工作架構。若僅是擁有專注於優化和重新設計人力資源流程，管理勞動力的職能思維模式已不足以面對現有的人力資源市場挑戰。未來，企業應勇於擁抱企業思維，優先以「人性化」為出發點重新設計工作，考慮融入工作的各個方面，與業務和其他職能管理者合作，重新構想整個組織的工作內容、原因、人員和方式。

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