獨／觀光發展基金22年來首度舉債 第一年估需59億

觀光發展基金去年底用罄，今年6月底終於獲得行政院同意向銀行借款，日前完成借款利率比價作業，結果由聯邦銀（2838）和台銀得標，借款年息0.35%，預定本（8）月底簽約，這是觀光發展基金成立22年來首度舉債，簽約後觀光局每年將依需求向銀行借款，第一年估需59億元，將用來行銷推廣發展觀光，不過，借款須專款專用，不可用於紓困和振興國旅補助。

觀光局官員證實，因疫情衝擊，觀光發展基金完全沒有進帳，但原本觀光基金負責推廣的台灣觀光業務，還是要持續進行，因此，不得不向銀行借貸，在完成銀行評選及月底正式簽約後，最快9月就可取得借貸資金，估算今年下半年約需32.1億元、明年上半年需26.8億元，不過，實際運用應該不會這麼多。

官員說，觀光發展基金的借款主要是依據「台灣觀光邁向2025方案」，來行銷推廣台灣觀光，所以借貸的款項必須專款專用，不能用於疫情紓困和疫後振興國旅觀光補貼之用。

至於還款規劃，官員表示，只要疫情緩和、國境重新開放，就可以收到機場服務費，屆時基金就有資金入帳，便可開始還款，只是目前無法預知何時國境才能正常進出，故而在國境開放前，每年都依需求來規劃借貸的金額，以避免一次大舉借款需支付較高的利息。

據指出，在疫情之前，因每年的入出境旅客相當多，觀光發展基金從每人每次出境需繳交的500元機場服務費中取得250元，在旅客量年年成長下，觀光發展基金累積的金額也愈來愈多，成為觀光局既重要又好用的小金庫，觀光局前局長周永暉在旅遊淡季時首開以基金補助國旅的先例，之後除了暑假旅遊旺季外，國旅幾乎從年頭補助到年尾。

因配合政策指示及受疫情影響，觀光發展基金支出愈來愈多（含多波國旅補助67億元、疫情補助62億元、配合公共建設支出83.65億元，合計約213億元），加上國境遲遲未解封，基金主要收入來源機場服務費嚴重短收，至去年底現金餘額僅剩1.76億元，為籌措財源，基金不得不以「舉債」方式來維持既有業務的推動。