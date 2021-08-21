快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汽、柴油誰是「全台唯一超越國家標準」？公平會說話了

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

國內油品市場目前有兩家供油業者，分別台灣中油股份有限公司及台塑石化公司，但是台塑石化公司及統一精工公司於109年3月至4月間在網站刊登「95+汽油：全台唯一超越國家標準」及「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」等語，因為容易造成給予其他公司油品不合標準誤解，被公平會認定廣告不實，分別處台塑石化公司200萬元及統一精工公司100萬元罰鍰。

公平會表示，國內油品市場屬於寡占市場，目前分別有中油及及台塑石化公司兩家供油業者。而台塑石化公司供應的「95+汽油」與中油供應的「95無鉛汽油」都是國家標準CNS 12641規定的「95無鉛汽油」 ，且據經濟部能源局提供之意見，現行CNS 12641國家標準針對「95無鉛汽油」規範其辛烷值不得低於95。

但台塑石化公司及統一精工公司在廣告中宣稱「95+汽油：全台唯一超越國家標準」，造成外界認為台塑石化公司所供應給統一精工公司銷售的「95+汽油」，是全臺唯一超越CNS 12614國家標準辛烷值95之汽油，而依台塑石化公司及中油公司提出公正認證單位出具「95無鉛汽油」檢驗報告顯示，中油公司「95無鉛汽油」之「辛烷值」也已超越國家標準之辛烷值95，因此並非全台僅有台塑石化公司之「95+汽油」係唯一超越國家標準。

公平會指出，另鮎台塑石化公司及統一精工公司也在廣告中宣稱「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」，是針對該油品之「密度15oC」值而為，造成外界認為台塑石化公司供應予統一精工公司銷售之「超級柴油」之「密度15oC」係全台唯一符合歐規五期規定，查歐規五期車用柴油之「密度15oC」規範值是介於「820kg/m3至845kg/m3」間，惟依台塑石化公司與中油公司提出公正認證單位出具「超級柴油」之檢驗報告，上述兩家公司所供應「超級柴油」之「密度15oC」品質範圍值均皆符合歐規五期車用柴油之「密度15oC」規範值，因此也非全台僅有台塑石化公司之「超級柴油」係唯一符合歐規五期規定。

從以上狀況來看，台塑石化公司及統一精工公司在廣告宣稱「95+汽油：全台唯一超越國家標準」及「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」等語，皆與事實不符，足以引起一般大眾對上開油品品質產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，事業面對眾多市場同業競爭者，於廣告中以最高級用語或具體文字突顯自家之商品品質，以維護商品品牌形象，及加深消費者對商品品牌之印象，雖是常見之商業模式，但事業於製作及刊登廣告時仍應要有所依據，以免觸法。

台塑 中油公司 廣告不實

延伸閱讀

油價降幅擴大！估下周汽、柴油每公升調降0.3元

不只柴油動力? Ford Mondeo Wagon Hybrid仍在台灣道路測試中

油價續降！明日起 汽、柴油價格各調降0.3元及0.2元

能源局油耗證明現蹤 披上ST-Line外衣的柴油蟒碗公要來了!

相關新聞

獨／觀光發展基金22年來首度舉債 第一年估需59億

觀光發展基金去年底用罄，今年6月底終於獲得行政院同意向銀行借款，日前完成借款利率比價作業，結果由聯邦銀（2838）和台銀...

最強7月 外銷訂單連17紅

經濟部統計處昨（20）日公布7月外銷訂單，雖然科技貨品及傳統貨品皆因去年高基期而導致增幅收斂，但訂單金額仍來到553億美...

禁女員工深夜工作 勞基法違憲

中華航空、家樂福因被發現女性勞工在夜間工作，違反勞動基準法，分別遭處罰鍰，兩家公司認為勞基法第49條第1項規定「雇主不得...

美元指數短線反彈 美元保單今年熱銷趨勢出現變數

新台幣上半年強勢升值，吸引不少民眾手上滿滿便宜美元，帶動美元保單上半年銷售開紅盤，尤其受到各國貨幣寬鬆政策影響，資金湧入資本市場，投資型保單更是美元保單中的銷售主力。但近期美元指數面臨短線上的反彈，為第三季末的美元保單銷售增添變數。

【空調人才斷層／中】疫情宅家、校園班班有冷氣政策下 人才荒雪上加霜

嚴峻疫情打趴不少產業，空調業者卻反常從早忙到晚，自稱是「錢追人，不是人追錢」。業者表示，受疫情影響，大家宅在家，冷氣使用率高，故障也多，工作量已多出2至4倍不等；加上校園「班班有冷氣」政策的趕工壓力，讓人力更吃緊，排擠住家冷氣安裝及維修進度。

【空調人才斷層／上】冷凍空調業錢景大好 為何人才培育出現斷層？

冷凍空調被業界稱為是「從出生到死亡」的行業，從嬰兒在醫院呱呱落地到死亡送進殯儀館都要空調；而隨著氣候異常、極端氣溫頻頻出現，加上疫苗的冷鏈保存需要，冷凍空調行業更受重視，已被認為是含金量高、不可或缺的產業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。