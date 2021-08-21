汽、柴油誰是「全台唯一超越國家標準」？公平會說話了

國內油品市場目前有兩家供油業者，分別台灣中油股份有限公司及台塑石化公司，但是台塑石化公司及統一精工公司於109年3月至4月間在網站刊登「95+汽油：全台唯一超越國家標準」及「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」等語，因為容易造成給予其他公司油品不合標準誤解，被公平會認定廣告不實，分別處台塑石化公司200萬元及統一精工公司100萬元罰鍰。

公平會表示，國內油品市場屬於寡占市場，目前分別有中油及及台塑石化公司兩家供油業者。而台塑石化公司供應的「95+汽油」與中油供應的「95無鉛汽油」都是國家標準CNS 12641規定的「95無鉛汽油」 ，且據經濟部能源局提供之意見，現行CNS 12641國家標準針對「95無鉛汽油」規範其辛烷值不得低於95。

但台塑石化公司及統一精工公司在廣告中宣稱「95+汽油：全台唯一超越國家標準」，造成外界認為台塑石化公司所供應給統一精工公司銷售的「95+汽油」，是全臺唯一超越CNS 12614國家標準辛烷值95之汽油，而依台塑石化公司及中油公司提出公正認證單位出具「95無鉛汽油」檢驗報告顯示，中油公司「95無鉛汽油」之「辛烷值」也已超越國家標準之辛烷值95，因此並非全台僅有台塑石化公司之「95+汽油」係唯一超越國家標準。

公平會指出，另鮎台塑石化公司及統一精工公司也在廣告中宣稱「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」，是針對該油品之「密度15oC」值而為，造成外界認為台塑石化公司供應予統一精工公司銷售之「超級柴油」之「密度15oC」係全台唯一符合歐規五期規定，查歐規五期車用柴油之「密度15oC」規範值是介於「820kg/m3至845kg/m3」間，惟依台塑石化公司與中油公司提出公正認證單位出具「超級柴油」之檢驗報告，上述兩家公司所供應「超級柴油」之「密度15oC」品質範圍值均皆符合歐規五期車用柴油之「密度15oC」規範值，因此也非全台僅有台塑石化公司之「超級柴油」係唯一符合歐規五期規定。

從以上狀況來看，台塑石化公司及統一精工公司在廣告宣稱「95+汽油：全台唯一超越國家標準」及「超級柴油：全台唯一符合歐規五期」等語，皆與事實不符，足以引起一般大眾對上開油品品質產生錯誤認知或決定之虞，已違反公平交易法第21條第1項規定。

公平會提醒，事業面對眾多市場同業競爭者，於廣告中以最高級用語或具體文字突顯自家之商品品質，以維護商品品牌形象，及加深消費者對商品品牌之印象，雖是常見之商業模式，但事業於製作及刊登廣告時仍應要有所依據，以免觸法。