王美花親自聯繫半導體廠商 回應美議員促台解決晶片荒

針對有關媒體報導三位美國參議員致函我國駐美代表蕭美琴，有關車用晶片短缺影響疫後美國經濟復甦，盼我方協助一事。經濟部今（21）日指出，部長王美花已親自聯繫國內半導體廠商，了解我晶片業者今年上半年都在積極解決車用晶片短缺問題，而且將會繼續努力。同時，我國廠商也透過動態調整、重新分配晶圓產能支援全球汽車產業。

經濟部指出，以某主要業者為例，2021年上半年跟2020年上半年相比，成功地增加30%的MCU出貨供車用晶片，預計今年全年增加的比例將較去年全年多60%，此數量跟疫情前相比也多了30%。

經濟部表示，雖然車用晶片產業鏈長且複雜，但在我國業界全力配合下，就晶片製造廠的車用晶片生產部分，業界評估，供需應可於今年Q4達到平衡。且我國半導體業者一向全力配合各國客戶供應所需晶片，已建立深厚可信任合作關係。

美歐經濟景氣復甦，消費性電子產品及汽車產業需求大幅提升，對晶片的需求也更為殷切。雖然全球車用晶片主要由外國垂直整合製造（IDM）廠商供應，我國半導體代工製造廠商也非主要供應商，但經濟部強調，相關晶片製造商皆會全力配合各國客戶，正面回應相關需求，協助解決車用晶片問題。

台灣半導體產業具備完整上、中、下游優勢，並長期與全球領先晶片業者及國際車用半導體業者合作。

經濟部表示，為呼應來自全球客戶的殷切需求，我相關業者已積極擴產，並舒緩未來幾年市場成長需求。經濟部也將持續協助我國廠商多元布局，共同打造疫後經濟復甦與成長。

同時，經濟部也強調，我國半導體廠商高度重視與理念相近夥伴的合作，也會持續共同打造安全、可信任、具韌性之供應鏈，並深化經貿關係，為疫後經濟復甦奠定良好基礎。