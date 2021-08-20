知本光電案遇抗議 營建署：僅現勘未審查

針對台東知本光電開發案，內政部今（20）日進行現勘作業，遭到當地卑南族及環團抗議，內政部營建署回應，今日僅是辦理專案小組現地會勘，按區域計畫委員會慣例，現勘僅為了解基地現況及當地意見，以作為後續審議之參考，並不會作出審查決定。

內政部區域計畫委員會今日針對知本光電案辦理現勘，卑南族卡大地布部落、荒野保護協會、地球公民基金會等約150人到場抗議，指出本案可能涉及原住民族傳統領域。

營建署指出，台東知本建康段太陽光電教育及示範專區一案，為盛力能源股份有限公司籌備處申請的太陽光電發電設施開發計畫案，去年曾經台東縣政府提報內政部，依區域計畫法受理審議。

營建署表示，本案從去年受理後，詳實檢核書圖內容，符合受理形式要件後，依程序開始辦理現勘作業，並不像民間質疑，是「急於對本案進行審查」。

營建署表示，本次現勘除了專案小組委員，還有原民會、農委會及經濟部能源局等機關派員出席，現勘目的在於了解基地現況，作為後續審議的參考，並不作實質討論及決定。現勘過程中，現場許多民眾及團體提到，本案可能涉及原住民族諮商同意權，以及水域生態或物種棲息等環境議題，與會委員、相關部會及營建署均已充分了解，並已收下相關團體陳情書，將於後續專案小組會議中，進行實質討論及審查。