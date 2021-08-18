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改善地層下陷 水利署：高鐵沿線、雲林四鄉鎮優先推動

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

關於地層下陷的疑慮，經濟部水利署今（18）日指出，為減緩雲彰地區地層下陷情勢，將持續跨部會合作推動「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫第二期（2021-2026年）」防治工作，辦理增供地面水源、減抽地下水、地下水補注、加強管理提升用水效益、土地復育環境改善等工作，並以高鐵沿線及雲林中部的虎尾、土庫、元長及大埤四鄉鎮為優先推動地區。

水利署表示，自5月28日降下梅雨起，多數地下水水位已明顯回升，地層下陷較嚴重的彰化與雲林地區，地下水水位已全數回升，整體上升幅度介於0.01~10.97公尺。

水利署進一步指出，全台顯著下陷面積已由2001年1529.2平方公里減少至2020年105.6平方公里，20年已減少1423.6平方公里。目前雲林地區最為顯著，2020年顯著下陷面積達103.8平方公里，有報導稱未達標，其實僅為小區域單一測值達5.5公分。

水利署並強調，地下水是穩定的救災水源，今年因應56年大旱，為穩定民生供水需求，水利署啟動抗旱備援水井及緊急鑿井因應，新鑿設的223口抗旱水井，均事先經審慎評估擇取無地層下陷之虞的位置，且都排除高鐵沿線及顯著下陷地區範圍。

地層下陷 地下水 水利署

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