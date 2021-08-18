票券業首發 中租迪和與兆豐票推永續指數連結商業本票

輪胎廠南港與泰豐的經營權之爭戰火方殷，卻也意外牽動塑膠原料大廠台苯公司的經營權。台苯上周公告將於10月14日舉行股東臨時會全面改選董事，但據調查，台苯大股東、股市聞人孫鐵漢因將資金轉進泰豐，幫助南港名譽董座林學圃角逐經營權，林陣營在10月中旬將以持股過半名義，發動全面改選泰豐董事；不過與孫纏鬥多年的台苯董事長林文淵超前部署，看準孫鐵漢無法兩邊兼顧，也提早發動改選奇襲，欲趁機掃除孫鐵漢在台苯的勢力。

2021-08-18 07:37