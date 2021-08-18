票券業首發 中租迪和與兆豐票推永續指數連結商業本票
繼首發綠色債券之後，中租控股（中租-KY，5871）旗下子公司中租迪和，首次與兆豐票券簽署5年期新台幣20億元「永續指數連結商業本票」，所籌資金將運用於再生能源、能源科技發展、提升能源使用效率，以及發展綠能相關產業，積極落實永續金融。
中租控股暨中租迪和董事長陳鳳龍表示，近年致力落實永續經營模式，降低企業營運對環境的衝擊，減少溫室氣體排放總量、增加投資新能源產業、以及提升太陽能建置總量。繼6月發行新台幣42億元綠色債券，中租迪和響應兆豐票券倡議與永續指數連結的概念與架構，首次發行新臺幣20億元永續指數連結商業本票，以連結永續指數為條件，發行一年以上浮動利率商業本票。
兆豐票券董事長廖美祝指出，本案為兆豐票券推動永續金融的開端，希望藉由本次連結ESG指標之商業本票發行，帶動票券同業共同投入ESG，協助並支持投入ESG領域之企業融資，積極扮演分配社會資源之角色。
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