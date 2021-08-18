國內外銷暢旺 上半年工業部門能源消耗年增9.8%

經濟部能源局公布最新統計，受惠歐美國家陸續解封及推動大型基建計畫，加以新興科技應用商機延續，帶動台灣產能增強，2021年上半年國內能源消費增加5.7%；能源供給減少1.5%，則因油品出口受國際疫情未完全穩定影響，煉油廠產能尚未回復以往水準，使原油進口量明顯減少12.2%所致。

能源局針對今年上半年國內能源消費本期較去年同期比較，工業部門因國際對科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，刺激廠商擴增國內產能，使能源消費增加9.8%；服務業部門因批發及零售業外銷訂單成長，能源消費隨之上升，使服務業部門能源消費增加3.4%。

運輸部門因5月三級警戒讓交通量下降，運輸用油隨之減少，使運輸部門能源消費減少4.1%；住宅部門因民眾居家時間拉長導致住宅用電增加，使住宅部門能源消費增加2.5%。

另外，檢視今年上半年發電結構，最主要變化為燃煤占比由44.5%減少至44.2%。而總體再生能源發電量部分，在水情不佳影響水力發電情況下，本期仍較上年同期增加，主因太陽光電裝置容量持續擴增，帶動光電發電量顯著成長25.9%所致。

能源局總結，上半年因主要經濟體消費需求殷切，使我國整體產業動能強勁，國內能源消費續增；惟變種病毒擴散，造成多國疫情反覆，擾亂全球供應鏈產銷步調，爰疫情後續發展與產業景氣狀況將影響我國未來能源供需走勢。