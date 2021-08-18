康健人壽調查：有小孩的上班族 健康狀態較佳

康健人壽今（18）日公布2021年「360°康健指數」，結果顯示，台灣整體健康指數全球倒數第三，九成台灣女性受訪者感到壓力，有小孩的上班族擁有較佳健康狀態。

這項由康健人壽母公司美國信諾保險集團發布的調查報告，從身體、家庭、財務、社交、工作五面向了解全球和台灣民眾的健康狀態，今年調查有五大發現。

一是台灣的整體指數為全球倒數第三，僅贏韓國和日本；二是超過九成的台灣女性受訪者感到壓力，高過所有亞太區國家與地區。

三是台灣人的五大面向指數皆下滑，其中又以家庭指數下滑幅度最大；四是家中有小孩的父母，反而擁有較佳的健康狀態及心理韌性；五是財務指數依舊是亞太區吊車尾，僅10%受訪者對退休財務有信心。

360°康健指數調查已進入第八個年頭，長期透過問卷調查方式，深入探討全球民眾在身體、家庭、社交、財務和工作五大面向健康和幸福狀態的自我感受。

2020年底因應疫情特別進行「全球新冠肺炎疫情調查報告」，了解新冠肺炎疫情和因此衍伸而出的新常態生活對民眾各面向健康狀態的影響。最新發布的2021年360°康健指數，延續全球新冠肺炎疫情調查報告，於2021年4月間調查全球包括台灣在內的21個國家地區，共1.8萬位18歲以上的受訪者，就五大面向深入探討疫情下民眾健康狀態的改變。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，今年的調查顯示，在面對疫情不確定因素的影響下，全球各國的民眾不僅生活型態改變，身心健康狀態也跟著起伏。

台灣在今年5月面臨到疫情爆發的考驗，雖然今年調查是在2021年4月進行，還是可以從調查結果中發現不少值得關注的現象。

例如，多數台灣女性受訪者都感到壓力、國人在家庭指數下滑幅度最大、台灣整體指數在亞太區各國中依舊位居倒數，這些都顯示國人需要更正視生活中面臨到的壓力和挑戰，並尋求適當的專業協助，讓自己和家人都可以擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

今年調查的五大發現如下：

一、台灣整體指數為全球倒數第三，僅贏韓國和日本。

台灣整體康健指數為55.9，在亞太區的11個國家地區中排名倒數第三，僅贏韓國的54.0和日本的53.2。分別來看台灣的五大面向指數，最低分的為財務指數47.3，亞太區倒數第三；身體指數51.8，為亞太區中最低；再來是社交指數57.2、家庭指數58.5，都是亞太區倒數第三；最高分的工作指數63.1，在亞太區倒數第四，高於韓國、日本和香港。

二、超過九成的台灣女性受訪者感到壓力，高過所有亞太區國家。

調查發現，有93%的台灣女性受訪者感到壓力，男性也有90%感到壓力。特別值得關注的是，台灣女性受訪者的壓力高出全球平均的83%不少。整體來說，台灣男性受訪者在照顧家庭和小孩方面，比女性受訪者擁有較正面的回饋。26%男性覺得「有能力照顧小孩」，女性則只有15%。

三、台灣人的五大面向指數皆下滑，其中家庭指數下滑幅度最大。

2021年360康健指數和2020年11、12月的新冠肺炎疫情調查報告第五波數據比較，台灣的五大面向指數皆呈現下滑趨勢，其中家庭、工作和財務指數下滑幅度最大，家庭指數從61.3下滑至58.5，工作指數從64,6下滑至63.1，財務指數從48.7下滑至47.3。

其中，「照顧家人的身體和心理健康的能力」和「與家人相處的時間」是台灣人比較擔心的部分，特別是三明治族群。

四、家中有小孩的父母，反而擁有較佳的健康狀態及心理韌性。

今年的調查也發現，家中是否有小孩對於整體康健指數也有關聯性影響。家中擁有小孩的父母，在疫情期間內反而展現出較佳的健康狀態和心理韌性，特別是需要工作的上班族父母，顛覆外界認為「有小孩的上班族父母比較崩潰」的印象。

在全球和台灣，有小孩的受訪者普遍呈現較正向的健康狀態，在台灣，擁有18歲以上「大小孩」父母的健康狀態，比擁有18歲以下「小小孩」的父母來得更好。同時，在台灣有小孩的上班族中，有40%受訪者認為自己有足夠的時間陪伴家人，沒有小孩的上班族則只有21%。

五、財務指數仍吊車尾 台灣受訪者僅10%對退休財務有信心。

台灣的財務指數如同往年，依舊是五大面向中最低。今年的調查發現，18-24歲族群的財務壓力最大，僅有5%的受訪者對長期財務抱持正面態度。50-64歲屆退族中僅16%對自己的財務狀態有信心，而65歲以上的退休族群也只有13%的人感到財務自由。整體而言，台灣受訪者中，僅有10%的人覺得自己擁有足夠資金迎接退休生活，且女性族群的財務指數比男性來的更低，分別為45.5和49.1。