募資平台嘖嘖攜手韓廠 簽訂平台戰略合作夥伴協議

台灣最大的群眾集資平台「嘖嘖」今(18)日宣布已與韓國最大的群眾集資顧問公司 SETOWORKS 簽訂獨家「平台戰略合作夥伴協議」，為台灣群眾集資平台首例，也是嘖嘖向海外市場佈局所邁出的第一步。

COVID-19對全球市場帶來的影響無法忽視，群眾集資在此非常時期中持續扮演了重要的角色，在各大市場中都協助創作與創業者提早了解市場、並進一步獲得資金。以嘖嘖為例，在2021年5月台灣升級全國疫情警戒至第三級後，立即針對受創最嚴重的實體商家業者推出「挺好店」專屬方案，在短短45天的時間內協助超過100個商家募集超過千萬元的資金。

為協助台、韓兩地的創作者與創業家能在「後COVID-19時代」中持續透過群眾集資來從市場中獲得創新能量，透過本次簽訂的協議，嘖嘖將協助台灣在地優質計畫透過 SETOWORKS 的跨國集資經驗與實力，進軍更大規模的市場。同時，SETOWORKS也將積極引進旗下管理的優質計畫進入台灣，並以嘖嘖為台灣首要的群眾集資平台。

嘖嘖共同創辦人徐震表示，透過群眾的力量讓美好的事物發生一直是嘖嘖的核心願景，而近年來我們最關心的目標之一就是讓台灣在地的好創意能被更多市場中的群眾看見。過去一年以來的美好合作經驗讓我們相信SETOWORKS是一起實踐上述目標的最佳夥伴。

SETOWORKS代表趙忠淵（音譯）表⽰，過去一年來我們首次嘗試在台灣的嘖嘖平台上進行了群眾集資，結果創造了比美國的Kickstater和Indiegogo更好的成績。因此，我們相信透過雙方的深度合作，未來將能更快地將台、韓兩地的創意帶入雙方的市場中，實踐更多的美好事物。

嘖嘖於2011 年成立，為台灣第一家、同時也是現今規模最大的綜合型群眾集資平台，領域遍及設計、科技、出版、藝術、教育、飲食等。成立迄今已上架超過4,000多個計畫，累計集資總金額超過新台幣53億元。平台數據方面，有效會員總數近200萬名，其中多數為20~30歲的年輕用戶；月流量超過1,000萬人次，為Alexa排名中的台灣前百大流量網站。