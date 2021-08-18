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美股後疫情投資 法人：注意科技股、疫苗與醫材

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

Delta病毒為解封的國際情勢又增變數，法人表示，美股現階段投資重點不是解封受惠股，航空、旅遊、觀光都已先有表現，聰明錢(Smart Money)要著手布局新的題材與商機，科技運用是值得注意的重點，疫苗與醫材股則是進可攻退可守的佈局選擇。

永豐金證券策略分析師陳泓睿說，根據調查，包括Apple、Amazon、Microsoft、Alphabet與Facebook等企業，超過六成員工想維持遠距工作；企業了解遠端辦公的優勢，將辦公室退租或搬離城市，招聘人才不受地域限制，加上花錢投資已讓軟體內嵌到日常營運，包含遠端會議、協作軟體、雲端服務、防毒應用與網路購物都已經回不去了，預料科技軟體將持續滲透世界。

運動及休閒品牌包括NIKE與GAP等，在疫情時透過網購維持營收不墜，實體通路有機會受惠報復性消費，雙引擎加持令後續季報值得期待。另外、民眾居家帶動外送商機爆發，生活在報復性消費後終將回復平靜，外送品牌要能夠有策略留下疫情帶來的新用戶，將影響後續表現。

陳泓睿說，全球確診總數超過2.03 億人，死亡總數超過430萬人，部分國家鎖國、解封、再鎖國，無法完全壓制疫情，Delta 變異株肆虐，疫苗有效性將持續為投資焦點，疫苗股與生技股適合做為防疫避險配置，就算沒有大型的流行病，醫藥族群也是相當穩健，進可攻、退可守。

航空運輸需求增加，但陳泓睿分析，美國航空人力吃緊，運量已幾乎回到疫情前的水準；追蹤美國航空業相關ETF自去(2020)年11月以來的最高漲幅超過五成，但今年3月見高後開始橫向整理，此時才投資航空股或已慢了，包括旅遊、觀光與飯店等類股也同步回檔，市場轉而觀望解封後的新焦點。

疫情 軟體

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