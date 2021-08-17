永昕爭取國際新冠疫苗代工 規劃年產能最高10億劑

永昕（4726）今（17）日召開線上法說會，總經理陳佩君表示，永昕正在向國際前兩大次單位蛋白新冠疫苗廠爭取代工，今年底完工的GMP二廠將規劃為疫苗專屬廠，產能最高可達到年10億劑，成為全台最大疫苗代工廠。

永昕今年上半年營收約4億元，與去年同期相比，CDMO（委託開發與生產）業務成長1.66倍，每股稅後純益（EPS）0.32元，賺贏去年全年獲利；永昕日前也宣布完成總金額38億元的聯貸案，公司說明，這筆資金有十億元將用在GMP二廠，其餘資金則投入GMP三廠的規劃。

陳佩君表示，永昕各個GMP工廠的定位，現有的GMP一廠將生產臨床前到臨床三期的產品，今年底完工、明年確效投產的GMP二廠將負責臨床三期至上市後的產品生產及充填，規劃中的GMP三廠則銷定細胞／基因治療、ADC（抗體偶聯藥物）、DNA／mRNA及微生物等生產。

針對GMP二廠，永昕董事長林榮錦說明，這座廠房目前有年產6,000公升的發酵槽，為因應爭取國際大廠新冠疫苗代工，在未來三到六個月會再擴增6,000公升發酵槽。若依照每一座發酵槽年產60批次來計算，永昕在新冠疫苗的原液代工，產能最高可達到年10億劑。

陳佩君表示，永昕正在爭取次單位蛋白疫苗的原液代工，目前GMP二廠以哺乳類生產線為主，不能與其他細胞產線共用或是在同一空間，否則容易引起交叉感染，未來爭取國際疫苗代工訂單後將做為專廠專用。

據了解，目前全球以次單位蛋白技術開發新冠疫苗的國際大廠，一是美國諾瓦瓦克斯（Novavax），另一是法國賽諾菲（Sanofi）藥廠。陳佩君說，確實有透過管道與兩家國際大廠討論代工事宜。

林榮錦說明，政府目前正在爭取國際疫苗廠來台尋找代工夥伴，但是國際藥廠注重產品品質與安全性，單一產品要分散給台灣其他五、六家代工廠非常困難，國內CDMO廠只有生產規模夠大，才有較大的機會爭取代工。

此外，林榮錦也表示，看好全球生物藥CDMO發展趨勢，永昕除了打造GMP二廠成為國內最大疫苗代工廠之外，現在也正積極籌備GMP三廠興建計畫，期待五年內成為傳統生物藥、異體細胞治療、ADC藥物及基因治療等全方位新技術領域之全球生物藥生產基地。