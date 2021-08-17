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全教總批審議會召開如「宵小」 行政院人總駁斥

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

全教總批評軍公教待遇審議委員會審議過程如「宵小」，並以疫情、舉債為由決議不調薪。行政院人事行政總處今（17）日提出五點說明，強調會議絕非偷偷摸摸召開。且審議會委員有各方代表，且對正反意見都保持開放態度。

全教總今日表示，待遇審議委員會在8月13日召開，會中代表幾乎都站在官方角度，最後結論是因新冠疫情影響，政府要舉債紓困，所以明年軍公教不調薪，顯然與會委員都已接到上意的指示，按照行政院的說法去做結論。

全教總也批評，待遇審議委員會只能偷偷摸摸召開，是「與宵小無異的行徑」。

對此，人總發布新聞稿提出五點說明說明，強調全教總的批評非屬事實，第一，召開待遇審議委員會是配合中央政府總預算案籌編期程，於洽邀各委員時間後，循行政程序召開正式會議,非所稱偷偷摸摸召開。

第二，與會委員是就待遇調整案，依其所代表的主管機關立場與專業知能進行討論，並無所稱只能按照上意發言或揣摩上意情事。

第三，以待遇審議委員會委員有軍公教人員各主管機關代表、財主機關、部分地方政府代表及學者專家，兼顧成員的多元性及廣納各類人員機關代表，本次會議教育部代表也於會中表達近期教師團體相關調待訴求，因此無所稱無人代表基層公教發聲的情形。

第四，待遇審議委員會委員均以其機關代表或專業判斷就相關議題表達意見，應予尊重，無論正反意見本總處均保持開放態度來廣納意見。

第五，軍公教員工待遇調整，已建立制度化運作機制，今（2021）年仍依照程序就政府財政收支狀況、消費者物價指數變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及民間企業薪資水準等相關因素，進行綜合評估，提送待遇審議委員會討論，並已簽陳行政院做最後政策決定。

據了解，待遇審議委員會的討論意見，是就我國整體疫情考量做出大致建議，因近兩年國內經濟受疫情衝擊，讓明年調薪的機率低。

行政院官員說明，政院尚未討論此事，會再經過綜合考量後，做出最後決定，定案後再對外說明。

疫情 軍公教 全教總

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