工程會：公共工程決標率連年成長 上半年達92.44％

對於媒體報導原物料價格上漲、缺工導致公共工程流標，行政院公共工程委員會主委吳澤成今（17）日強調，在前兩次公告招標內順利決標的件數比率，從2018年的88.94%，提升至2020年的90.03%，今(2021)年上半年度，則略為提高至92.44%。

工程會指出，今年上半年92.44%案件在兩次招標內決標，整體決標比率較前幾年略有提高，其餘案件，經個案檢討，均有其個案因素，而非一般泛泛所提之物價上漲或缺工，工程要順利決標，必須務實檢討個案流標原因加以排除，至於物價上漲或缺工，也已提出對策因應。

吳澤成表示，由於政府採購法規定，公開招標案件，第一次開標必須有三家以上合格廠商投標始能開標，常有家數不足情形，第二次開標則不受此限制，因此，工程會追蹤決標情形時，是以兩次以內招標而決標之比率為準。

吳澤成指出，據統計，於前兩次公告招標內順利決標之件數比率，自2018年的88.94%提升至2020年的90.03%，而2021年上半年度則為92.44%，並未受物價或缺工的影響。

針對上述約10%未能於兩次以內招標決標案件，工程會表示，自2018年起，透過現地訪視及召開流標專案檢討會議，歸納此類公共工程流標主因為於各階段作業未能相互扣合計畫需求所致。

吳澤成指出，工程生命週期各階段作業從「需求」、「定位」、「計畫」、「預算」、「評選」、「設計」、「發包」、「施工」等均應環環相扣，只要其一未扣合，即會造成流標。

吳澤成表示，在檢討過程發現，「評選方案未扣合計畫」及「工期預算與實際脫節」常為關鍵主因，例如明明僅有「國產車」需求及預算，評選出來卻是「進口車」方案，依評選方案設計後，再以國產車價格招標，經費當然不夠。

吳澤成舉例，如淡江大橋及桃園國際機場第三航廈工程，均發生評選方案的造價，遠高於預算的情形，此外，標案的預算金額，也應符合招標當時的市場行情；此外，部分工程，不合理壓縮工期，廠商考慮逾期違約金，當然不會投標。

吳澤成表示，例如高雄海洋科技產創專區深水池新建工程，為配合計畫預算的核銷時程，將合理工程兩年四個月壓縮為一年六個月。此外，工程會也針對少數機關，未確定需求及功能下，即編撰計畫的情形，要求應先辦理先期規劃，以使計畫與需求功能扣合。