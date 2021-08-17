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美智庫指我經濟自由度躍全球第6 商業法院效能高

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
司法院民事廳廳長李國增表示，根據美國智庫傳統基金會「2021經濟自由度指數」報告，我國在全球184個經濟體中排名第6，國發會解析這是司法院近年積極提升法院解決商業紛爭效率的成效。記者王宏舜／攝影
司法院民事廳廳長李國增表示，根據美國智庫傳統基金會「2021經濟自由度指數」報告，我國在全球184個經濟體中排名第6，國發會解析這是司法院近年積極提升法院解決商業紛爭效率的成效。記者王宏舜／攝影

智慧財產及商業法院7月1日上路，當天凌晨就收到矚目的「菱光案」，凸顯商業法院運用不受上班時間限制的電子書狀傳送系統優點。司法院民事廳廳長李國增表示，根據美國智庫傳統基金會「2021經濟自由度指數」報告，我國在全球184個經濟體中排名第6，國發會解析這是司法院近年積極提升法院解決商業紛爭效率的成效。

在「2021經濟自由度指數」報告中，我國名次較去年大幅進步5名，為該指標發布27年以來的最佳成績。

李國增表示，商業法院上路第1個月共收到6件新案，其中4件已有效終結，包含了確認董事會決議無效、損害賠償、定暫時狀態處分及緊急處置。其中涉及「東元電機與菱光科技」2件、「南港輪胎與泰豐輪胎」2件的商業保全事件紛爭，也都已完成終結。

李說，商業法院約5至20日即作出裁定，效率比以前快很多。

商業法院就重大商業事件審理，採二級二審以及調解前置程序，同時採行律師強制代理、電子書狀傳送系統、遠距審理、計畫審理訴訟及商定審理計畫等制度。李國增表示，希望能達成商業法院「紛爭處理專業化」、「紛爭解決快速化」、「案件審理科技化」和「案件進行妥適化」等4大改革。

目前包括訴訟標的金額或價額在1億元以上、涉及公開發行股票公司，而嚴重影響交易市場秩序及投資人權益等事件，以及其他依法律規定或經司法院指定由商業法院管轄的事件由商業法院審理。

司法院

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