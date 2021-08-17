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台塑集團今年加薪3.83%+1萬元紅包 創歷史新高

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

備受矚目的台塑（1301）集團年度加薪案今（17）日正式拍板，台塑集團總裁王文淵中午與工會代表視訊會議後，敲定今年台塑集團員工每人加薪3.83%，並加發1萬元的勤勉金，合計調薪幅度達5.33%，超越2018年，創歷史新高。

過去台塑加薪最高點落在2018年的石化景氣高峰，當年是調薪4%+4,000元紅包，合計加薪幅度大約是4.7%。

受惠歐美疫情解封帶動經濟復甦，加上2月美國德州冰風雪推升石化品價格狂飆，台塑四寶上半年合力大賺1,326億元，超越2018年景氣高峰時寫下的歷史紀錄1,299億元，創下「史上最強的上半年」。原本工會期待今年常態性的加薪幅度能超過4%。

不過王文淵認為加薪應該是以前一年的業績做為基準，而且因為貿易戰、疫情及通膨等因素下，今年下半年景氣仍有變數。因此拍板今年台塑常態性加薪幅度為3.83%，略低於預期，但每人加發高達1萬元的勤勉金，則高於預期。如果以台塑基層員工平均薪資54,880元計算，合計調薪幅度達5.33%，超越2018年，創歷史新高。

王文淵拉高一次性紅包的金額，對於薪資低的員工比較有利，因為換算比例更高，這也達到照顧基層員工的效果。

為了照顧員工，台塑集團從創辦人王永慶、王永在時代，每年7月固定會為員工進行年度調薪，成為國內企業薪資行情的重要指標。且為配合7月調薪，往年大概都是6月底就會拍板調薪方案，但今年因為疫情關係，不方便碰面討論，加上疫情使得經濟復甦腳步變幻莫測，考量調薪是長長久久，台塑直到今天才正式拍板今年度加薪。

不過台塑集團總管理處理總經理林善志請台塑員工不必擔心，今天通過的加薪案會回溯到7月1日生效，接下來薪資發放時會補上差額。

台塑集團 加薪

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