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超實用QA／振興五倍券如何取得、怎麼用？不適用項目出爐

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振興券趕得上10月初發行？民進黨團這樣說

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／取自直播
民進黨團線上記者會。圖／取自直播

行政院長蘇貞昌拍板振興五倍券免付一千元方案，外界建議中秋連假前發行，透過節慶刺激消費成果會最明顯，民進黨立法院黨團指出，特別預算已在6月18日通過，因此相關決議會很快通過、發行，時間不會超過10月初。至於經濟部提出的「家戶綁定」，是提供多一個選擇，並非強迫民眾將數位振興券綁定在同一帳戶。

民進黨今天辦線上記者會，媒體問到昨天蘇貞昌與立法院黨團溝通氣氛如何？黨團幹事長劉世芳說，昨天對全民免收一千元共識性很強，也有立委主張小面額等建議，民進黨在決策過程，會放下身段，聆聽不同聲音，作出最好決策，就像總召柯建銘所說「不了解民進黨，不必見縫插針」。

至於能否趕上中秋節前發行，6月18日紓困特別預算案已通過，因此振興券方案送過來之後，很快就會通過相關決議，讓全民提領到，之後就要看行政速度，包括印卷速度和數位政策能否同步執行，越快發行越好，時間不會超過十月初，若超過十月初，期限也會往後延，但一再強調要疫情穩定後才能發行。

經濟部昨也提出「家戶綁定」，將家庭成員的振興券可集中在同一帳號消費，引來外界不同意見，劉世芳則說，經濟部做法所提供的數位券方案，是要減少人與人接觸，也減少疫情感染風險，是現代社會裡面處理金融方面的方法，但實體券也會同步發行，是自由選擇不是強迫綁定。

黨團書記長羅致政則說，家戶綁定讓民眾更方便，去年三倍券不能用一個振興券付清，可能家電用品動輒兩、三萬，要刷很多次，因此今年提供多一個選擇，不是強迫家戶綁定，是便民措施。

振興券 民進黨 經濟部

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