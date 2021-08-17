拜登力推綠色政策 ESG環保愛地球相關基金成搶手貨

近期西歐、中國鄭州及印度巨大的水患皆反映了氣候變遷的嚴重問題，節能減碳、環境保護已成為全球政府及國際知名企業當務之急。美國總統拜登力推綠色新政，組成環保內閣、用「氣候」拼經濟，喊出四年要投入2兆美元於環保能源領域的口號，希望為美國打下良好的基礎，期望在2050年前，達到100％清淨能源與零碳排經濟體的目標，成為出口清淨能源的超級大國。台新投信表示，此舉可望引爆再生能源的龐大商機，ESG環保愛地球相關基金將成搶手貨。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰說，根據拜登的再生能源政策，2035年達到所有電力零碳排，將擴大風能與太陽能的發電計劃，鼓勵人民安裝太陽能板。在政策大力支撐下，成功帶動美國太陽能需求，2021年第1季美國太陽能光電系統裝機量達5GW以上，年增46%；預估2021年全年裝機量有望增加24.4GW，較2020年大增近24%。市場並預估，未來三年美國新增太陽能裝機量成長將創下新高。

蘇聖峰表示，環保和氣候議題加速全球轉向再生能源，另一方面，再生能源發電成本已接近傳統能源，具基本面及成本優勢，國際能源機構(IEA)估計2030年前，受惠太陽能及風電的成本持續降低及受各國政府廣泛支持，再生能源將占全球電力需求的80%。就長期發展來看，在節能減碳趨勢不可逆之下，分析師更估計未來20年有接近3兆美元投入再生能源相關產業，投資人趁勢布局環保相關基金。