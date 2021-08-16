公建多次流標？國發會：尚未形成系統性風險

國發會委員會月月管考公共工程執行進度，國發會主委龔明鑫今（16）日表示，近期各國政府將陸續投入大筆經費推動基礎建設，可能導致營建原物料價格調漲，相關機關應持續掌握國際經濟情勢、相關營建業原物料供需及價格波動情形，預先研擬多元物料的替代方案或因應對策。

此外，官員也透露，有些外購材料，如精密儀器設備等，受到船期延誤，擔憂會因此影響公共建設之進度。

至於砂石、鋼材等原物料價格上漲，官員表示，相關部會都有關注或控管；是否會有供應不足，則還要觀察。

國發會副主委游建華今（16）日表示，今年要執行整體公共建計畫經費為6,138億元，7月底達成率為42.53%、2,610.49億元，較去年同期增加約280億元。

不過，今年7月底42.53%達成率和去年同期的46%相較，顯然是較低；官員坦言，受到疫情衝擊，使得近兩月達成率不如預期。

疫情又遭逢全球營建原物料大漲、以及缺工嚴重，已傳出部分公共工程標案因此多次流標。官員坦言，公共工程多次流標情況尚屬個案，尚未形成系統風險。

官員表示，因應營建原物料上漲，若多次流標或尚未招標的標案，要求各部會在工程設計上，先研擬多元物料之替代方案。

龔明鑫在會中指示，目前疫情警戒調降至二級，已適度放寬相關行業的管制措施，請各部會持續督導所屬瞭解計畫執行困難原因，必要時可循求公共建設督導會報等協調機制協助解決，務期依既定時程達成目標。