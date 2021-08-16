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中磊第2季營運低於預期 法人仍看好未來成長動能

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

網通廠中磊（5388）今年第二季整體營運表現略低於市場預期，不過，市場法人認為，後市在美國推動寬頻基礎建設、市場WiFi 6 滲透率持續提升等需求下，仍看好該公司未來營運成長動能。

市場法人認為，中磊後續營運成長動能包含，疫情帶來工作型態改變致使寬頻市場需求成長，除新興市場 PON 滲透率持續提升，美國在六月底通過 650 億美元寬頻基礎建設政策，加計客戶積極尋求非中供應商產能降低供應風險，為 Home Gateway 以及 Fixed Mobile Proudcts 兩大產品線帶來成長動能。

此外，成熟製程供應緊張以及市場需求推動 WiFi 6 滲透率加速提升，且5G CPE 包含 FWA以及 Small Cell，其中 FWA 將切入戶外機市場，至於Small Cell 因疫情影響致使客戶 5G 室內網路佈建進度延後，目前出貨還是以4G為主，推估明年 5G 產品將以 Sub. 6 為主，營收貢獻亦較去年顯著，整體而言，市場法人仍看好中磊後市營運成長動能，未來營運也仍具成長空間。

中磊 5G 疫情

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