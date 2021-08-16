振興五倍券拍板 蘇貞昌：是限期且會長高長胖的現金

行政院長蘇貞昌今（16）日表示，今天與民進黨團立委達成共識，不用付1,000元就可領到振興五倍券，且五倍券就是限期使用的現金，而且有了五倍券，可以得到各種優待、加碼，是會長高、長胖的現金，還可重覆使用。

蘇揆今日赴新北市訪視溪洲聚落家屋及公共設施工程進度。對於今早與民進黨團開會討論振興五倍券議題，蘇揆表示黨團立委很接地氣，反映很多民眾盼這次不用花1,000元就能領到五倍券，本來政院盼比照去年，中低收入、受困家庭，可以不要付1,000元。

蘇揆接著說，不過擴大後核算，約有近千萬人不用付1,000元，還有一半的人要付，且政府要為千萬人付千元也要相當高的行政成本，所以今天達成共識，通通不用付1,000元，就可以領到五倍券，因大家已很習慣，所以名稱還是五倍券。

蘇揆表示，同時各地方政府都紛紛表示要加倍、加碼，許多商家也紛紛設計，提出很多優待，政府聽到立委提出各種能更優待、更加碼的方案，行政院也會朝這一方面來做。

蘇揆表示，今年主計總處預估經濟成長率會打到5.88%，是11年來最好，由政府吸收這1,000元，也希望更多民眾使用五倍券，讓內需市場這些受衝擊的產業、小攤商、小商家，生意都能很快好起來。

不過蘇揆強調，這一切都要以疫情穩定下來為前提，現在台灣的疫情，確診都是只有個位數，這是大家合作的成果，希望還是能夠繼續維持這個成果，很快可以推出五倍券。

對於國民黨的發現金倡議，蘇揆表示，五倍券就是限期使用的現金，是會長高、長胖的現金，因為五倍券可得到各種優待、加碼，且五倍券還可一再重覆使用，收到五倍券後，可以又去買材料、原料，又得到優待。

蘇揆表示，五倍券相比只發現金，如日本這樣就被存起來，台灣發五倍券，希望大家都能趕快使用，限期在這段時間加碼，都賺到優惠，希望能讓小攤商、小商家也能生意好起來，等於又有振興、又有紓困，這是雙倍的好。